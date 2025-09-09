Диверсионная группа на парусной яхте Andromeda, подозреваемая в совершении взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в 2022 году, могла действовать по заданию Валерия Залужного, в то время являвшегося главнокомандующим ВСУ, а сейчас занимающего пост посла Украины в Великобритании. Об этом в понедельник, 8 сентября, написала немецкая газета Die Welt со ссылкой на неназванного следователя, участвующего в проходящем в Германии расследовании подрывов "Северных потоков".

Как отмечает далее издание, следователи из Федеральной полиции Германии и Федерального ведомства по уголовным делам убеждены, что дело о взрывах на газопроводах, построенных для поставки газа из РФ в Европу, раскрыто. Die Welt также ссылается на опубликованный в конце августа материал Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD, в котором детально излагаются результаты расследования и указывается, что у следователей имеются большое число доказательств причастности к подводным взрывам в Балтийском море украинских властей.

Вместе с тем Die Welt отмечает, что у немецких спецслужб по-прежнему есть сомнения в правдивости истории с парусной яхтой. В частности, в разведведомствах считают, что поведение экипажа было слишком подозрительным, а улики - слишком многочисленными. Это создает впечатление, что следователей пытались направить в "нужную сторону", заявил собеседник издания. Другой источник Die Welt, знакомый с ходом расследования, назвал эти соображения "чепухой".

Адвокат: C задержанным Сергеем К. не связалось посольство Украины

Между тем, 49-летний украинец Сергей К., которого немецкое следствие считает возможным руководителем операции по взрывам в Балтийском море, находится после задержания в тюрьме строгого режима в Италии и отрицает обвинения, заявил Die Welt его адвокат Никола Канестрини.

"Германия хочет, чтобы мой клиент был выдан как можно скорее. Но есть препятствия. Я даже не получил полного доступа к материалам дела. Кроме того, необходимо проверить условия содержания под стражей", - указал он. Канестрини добавил, что до сих пор никто из украинского посольства не связывался с Сергеем К. "Это очень необычно. Особенно потому, что до конца 2023 года он служил офицером в украинской армии", - заявил адвокат.

Сергей К. задержан в Италии

Федеральная прокуратура Германии 21 августа сообщила о задержании в провинции Римини гражданина Украины Сергея К., подозреваемого в "совершении в составе группы взрыва с использованием взрывчатых веществ", "антиконституционной диверсии", а также "разрушении сооружений".

По данным германских властей, Сергей К. входил в группу лиц, которые в сентябре 2022 года заложили взрывчатку на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Судя по предварительным данным, обвиняемый координировал эту операцию. Для перевозки взрывчатки он и его сообщники использовали парусную яхту, вышедшую в море из порта Ростока, полагают следователи.