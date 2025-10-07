Дроны обнаружены в промзоне тюменского микрорайона Антипино, где расположен крупный НПЗ. Это первый подобный инцидент в Тюменской области, находящейся примерно в 2000 км от границ Украины, пишет DW.

В Тюмени в ночь на вторник, 7 октября, обнаружены и обезврежены три беспилотника на территории одного из предприятий в микрорайоне Антипино, сообщило в Telegramправительство Тюменской области. По данным властей, взрывов и пожара не было, пострадавших нет, работа соседних предприятий не прерывалась.

Информация о дронах поступила в экстренные службы около 23:00 по местному времени. Специалисты предотвратили детонацию, уточнили в областном правительстве.

Первая атака дронов на Тюменскую область

Это первый случай атаки беспилотников на Тюменскую область. Власти региона не уточнили, имели ли дроны украинское происхождение. Расстояние от границы с Украиной до Тюмени - около 2000 км. Украинские военные также не подтверждали атаку на регион в Западной Сибири.

Украинский OSINT-проект Exilenova+ сообщил, что в результате атаки повреждения получил НПЗ, расположенный вблизи микрорайона Антипино. Там находится Тюменский нефтеперерабатывающий завод компании "Русинвест" (ранее - Антипинский НПЗ). Предприятие работает с 2014 года, перерабатывает до 1,2 млн тонн нефти в год и специализируется на выпуске дизельного топлива, мазута и битумов. С 2020 года завод включен в систему поставок сырья с месторождений "Роснефти".

В ежедневной сводке Минобороны РФ об ударах украинских дронов по регионам России информации об атаке на Тюмень нет. В сводке говорится, что в ночь на 7 октября российская ПВО перехватила и уничтожила 184 украинских БПЛА над более чем 10 регионами РФ, а также над акваторией Черного моря и аннексированным Крымом. Один из перехваченных дронов летел на Москву, уточнили российские военные.

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре России

С лета Украина регулярно наносит удары по нефтеперерабатывающим предприятиям на территории России. По подсчетам агентства Reuters, в результате таких атак выведены из строя или повреждены несколько крупных НПЗ, что сократило переработку нефти в РФ на 17%.

На фоне атак в России усилился топливный кризис: цены на бензин побили рекорды, сотни заправок закрылись, в ряде регионов введены ограничения на продажу топлива. Экспорт бензина и дизеля за границу приостановлен как минимум до конца 2025 года.

DW