Судно, подозреваемое в повреждении кабеля финской телекоммуникационной компании «Elisa» в Финском заливе, перевозит груз, подпадающий под санкции Европейского Союза — конструкционную сталь, сообщила финская таможня.

Судно «Fitburg», плавающее под флагом Сент-Винсента и Гренадин, вышло из Санкт-Петербурга и, как подозревается, повредило кабель «Elisa» между Хельсинки и Таллином в исключительной экономической зоне Эстонии.

По данным финской полиции, члены экипажа являются гражданами России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Согласно данным сайта отслеживания судов «Marine Traffic», конечным пунктом назначения судна является порт Хайфа в Израиле.

Финская полиция пытается выяснить, виновно ли судно в повреждении кабеля, и допросила членов экипажа судна.

Как уже сообщалось, в среду утром «Elisa» обнаружила повреждение кабеля и сообщила об этом финским властям.

Патрульный корабль и вертолет финской пограничной службы зафиксировали подозрительное судно в исключительной экономической зоне Финляндии и обнаружили, что якорь судна опущен в море.

Финская пограничная служба приказала судну остановиться, поднять якорь и направиться в территориальные воды Финляндии. В настоящее время судно находится в порту Кантвика.