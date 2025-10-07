Израиль находится между молотом и наковальней, заявил сотрудник Атлантического совета, бывший советник нескольких израильских премьер-министров Шалом Липнер. Его цитирует The Wall Street Journal (WSJ).

«В региональном плане Израиль сейчас находится под меньшей угрозой, чем два года назад. Но на международном уровне страна находится между молотом и наковальней, и долгосрочные тенденции не в ее пользу», — сказал он.

Как отмечает издание, гнев в отношении Израиля распространился из мусульманского мира на Европу и все больше на США, где значительная часть Демократической партии и растущая часть движения MAGA (Make America Great Again) теперь выступают против американской помощи Израилю.

По словам директора Института международных отношений в Риме и бывшего старшего советника по внешней политике Еврокомиссии Натали Точчи, Израиль перегнул палку, потому что Запад ему это позволил. Она отметила, что его друзья были «не очень дружелюбны» в каком-то смысле, потому что они не удержали Тель-Авив от разрушительных действий в долгосрочной перспективе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получили данные о заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по сектору Газа состоялась. Глава Белого дома отметил, что это является сильным сигналом.