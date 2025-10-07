Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль поместили между молотом и наковальней 1 131

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Израиль поместили между молотом и наковальней
ФОТО: Global Look Press

WSJ: Израиль находится между молотом и наковальней.

Израиль находится между молотом и наковальней, заявил сотрудник Атлантического совета, бывший советник нескольких израильских премьер-министров Шалом Липнер. Его цитирует The Wall Street Journal (WSJ).

«В региональном плане Израиль сейчас находится под меньшей угрозой, чем два года назад. Но на международном уровне страна находится между молотом и наковальней, и долгосрочные тенденции не в ее пользу», — сказал он.

Как отмечает издание, гнев в отношении Израиля распространился из мусульманского мира на Европу и все больше на США, где значительная часть Демократической партии и растущая часть движения MAGA (Make America Great Again) теперь выступают против американской помощи Израилю.

По словам директора Института международных отношений в Риме и бывшего старшего советника по внешней политике Еврокомиссии Натали Точчи, Израиль перегнул палку, потому что Запад ему это позволил. Она отметила, что его друзья были «не очень дружелюбны» в каком-то смысле, потому что они не удержали Тель-Авив от разрушительных действий в долгосрочной перспективе.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США получили данные о заинтересованности Ирана в том, чтобы сделка по сектору Газа состоялась. Глава Белого дома отметил, что это является сильным сигналом.

Читайте нас также:
#израиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
2
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    7-го октября

    Благодаря ортодоксальному Ультрарадикальному правительству Нетаньяху все евреи мира находятся между молотом и наковальней и молот можно и не удержать .Израиль не спасет. Опять к русским победите?А мы скажем-обращайтесь к обмундсмену Палковой-Палкмане и даже не обратим внимания,когда молот опустится.Жизнь же зеркальна..👽😈🔯

    4
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
Более 40 человек погибло при бомбардировке демонстрации в Мьянме
Изображение к статье: x.com/NimrodAndrew
Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Изображение к статье: Путин подтвердил захват Россией в 2025 году менее 1% Украины
Росархив приостановил доступ исследователей к делам жертв политических репрессий
Изображение к статье: Иногда напрашиваются не совсем приятные аналогии.
Изображение к статье: Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде
Нобелевский лауреат исчез: ему не смогли даже сообщить о его награде 186
Изображение к статье: Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями
Неожиданно: Алиев позвонил Путину с поздравлениями 8 224
Изображение к статье: В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону
В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону 180
Изображение к статье: Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции
Евросоюзу предсказали ослабление из-за кризиса во Франции 190

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 23
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 16
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 30
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 21
Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 23

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео