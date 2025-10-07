Baltijas balss logotype
Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять 1 732

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Россия потеряла больше половины всех самолетов. И продолжает терять

Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если ситуация будет развиваться по пессимистичному прогнозу, сообщили в Росавиации.

Там заявили, что к 6 октября парк 76 авиакомпаний составляет 1 135 воздушных судов. Они выполняют 99% полетов. При этом в непосредственном использовании находятся 1 088 самолетов, 47 оставшихся не эксплуатируются.

Для сравнения: в октябре 2023 года российский авиапарк насчитывал 2 228 воздушных судов, а среди эксплуатантов числилось 116 авиакомпаний.

«По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 российских воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет, а также 109 иностранных. Помимо этого, планируем к выбытию 200 вертолетов», — сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что средний возраст авиапарка в 15 ведущих авикомпаний составляет порядка 14 лет.

#авиация
Оставить комментарий

(1)
  • З
    Злой
    7-го октября

    Потому что доверились Чубайсам и Гайдарам, как они говорили- нам производства не нужны, мы будем продавать газ и всё купим. Кстати когда пришёл к власти Путин, он не остановил этот бред, только сейчас спохватился.

    17
    6

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драгоценные монеты покрылись твердым налетом. Иконка видео
Lifenews
Штат Флорида наложил лапу на подводный клад ценой 1 000 000 долларов 6
Изображение к статье: Тёплым дням конец: погода резко изменится
Наша Латвия
Тёплым дням конец: погода резко изменится 13
Изображение к статье: Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак
Люблю!
Темная сторона знаков Зодиака: чего скрывает каждый знак 23
Изображение к статье: Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат
Наша Латвия
Завершаются учения «Namejs»: в них участвовало 12 000 солдат 16
Изображение к статье: Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп
В мире
1
Прекратить войну в Украине может быть сложнее, чем достичь мира на Ближнем Востоке - Трамп 1 30
Изображение к статье: Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад»
Спорт
Экс-тренер «Милана» возглавил «Аль-Иттихад» 21
