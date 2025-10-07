Из парков российских авиакомпаний к 2030 году могут выбыть 339 самолетов и 200 вертолетов, если ситуация будет развиваться по пессимистичному прогнозу, сообщили в Росавиации.

Там заявили, что к 6 октября парк 76 авиакомпаний составляет 1 135 воздушных судов. Они выполняют 99% полетов. При этом в непосредственном использовании находятся 1 088 самолетов, 47 оставшихся не эксплуатируются.

Для сравнения: в октябре 2023 года российский авиапарк насчитывал 2 228 воздушных судов, а среди эксплуатантов числилось 116 авиакомпаний.

«По пессимистичному прогнозу, до 2030 года мы совместно с авиакомпаниями насчитываем выбытие порядка 339 самолетов. Это 230 российских воздушных судов, в том числе и воздушных судов, которым 40, 50, 60 лет, а также 109 иностранных. Помимо этого, планируем к выбытию 200 вертолетов», — сообщили в Росавиации.

Там уточнили, что средний возраст авиапарка в 15 ведущих авикомпаний составляет порядка 14 лет.