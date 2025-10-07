Baltijas balss logotype
Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»

В мире
Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Российским дипломатам в Европе «урежут свободу»

Правительства стран Европейского союза договорились ограничить передвижение российских дипломатов внутри блока, сообщает газета Financial Times, пишет ЛЕТА со ссылкой на BBC.

Издание указывает, что такое решение принято в ответ на рост числа попыток диверсий в Европе. Разведывательные службы отмечают, что диверсии часто организуют российские шпионы, работающие под прикрытием дипломатических миссий.

Financial Times напоминает, что российских агентов всё чаще обвиняют в провокациях против стран НАТО — от поджогов и кибератак до диверсий на объектах инфраструктуры и вторжений дронов. Разведки стран ЕС пришли к выводу, что осуществляется скоординированная кампания по дестабилизации государств, активно поддерживающих Украину.

Согласно предлагаемым правилам, российские дипломаты, работающие в столицах ЕС, должны будут заранее уведомлять правительства других стран о своих планах поездок перед пересечением границы, пишет Financial Times.

Газета отмечает, что эта инициатива, выдвинутая Чехией, стала частью нового пакета санкций. Источники Financial Times сообщили, что Венгрия, которая оставалась последней страной, возражавшей против санкционного пакета, в итоге отозвала своё вето. Однако введение санкций может быть отложено из-за продолжающихся разногласий вокруг требования Австрии разрешить использование некоторых российских активов для компенсации штрафов, наложенных Россией на австрийский банк Raiffeisen.

Переговоры планируется продолжить в среду.

#санкции против россии


Видео