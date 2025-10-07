Baltijas balss logotype
В Европе падает поддержка увеличения расходов на оборону

Дата публикации: 07.10.2025
BB.LV
ФОТО: Global Look Press

В Европе поддержка увеличения расходов на оборону упала на семь процентов с апреля 2024 года. Об этом сообщает портал Euractiv.

Еще в апреле прошлого года увеличение расходов поддерживали 74 процента европейцев. Сейчас этот показатель составил 67 процентов.

Согласно исследованию, самая большая поддержка роста расходов в странах Центральной и Восточной Европы. При этом в Италии увеличение военных расходов одобряют лишь 48 процентов респондентов. В Южной Европе рост оборонных расходов поддерживают 59 процентов опрошенных.

Также 52 процента респондентов выразили неуверенность в готовности Европы к длительному конфликту с третьей страной.

#европа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
