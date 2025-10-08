Одних только систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) России недостаточно для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсети Facebook написал полковник в отставке Анатолий Докучаев.

Эксперт заметил, что «хотя вооруженные силы России действительно обладают уникальной линейкой средств ПВО и ПРО, этого, пожалуй, недостаточно», — написал автор.

Военный отметил, что «информация с орбиты является ключевым элементом наведения на цели систем высокоточного оружия». Автор утверждает, что в настоящее время ВСУ получают данные более чем с 500 европейских и американских космических аппаратов, не считая использование украинской стороной спутников Starlink и терминалов к ним.

Автор напомнил, что Советский союз активно развивал космические средства разведки, а по темпам запуска спутников СССР опережал США. При этом в текущем году Россия успела провести всего 13 космических запусков. «Однако Соединенные Штаты провели в этом году 131 запуск, Китай — 59. Такая вот космическая арифметика. Делайте выводы», — резюмировал полковник в отставке.

Напомним, США рассматривают возможность передать Украине ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров. Теоретически в этой зоне могут оказаться 1655 известных военных объектов России, включая 67 авиабаз.