России не хватает систем ПВО и ПРО для отражения ударов Украины

В мире
Дата публикации: 08.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: России не хватает систем ПВО и ПРО для отражения ударов Украины
ФОТО: Youtube

Одних только систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) России недостаточно для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в соцсети Facebook написал полковник в отставке Анатолий Докучаев.

Эксперт заметил, что «хотя вооруженные силы России действительно обладают уникальной линейкой средств ПВО и ПРО, этого, пожалуй, недостаточно», — написал автор.

Военный отметил, что «информация с орбиты является ключевым элементом наведения на цели систем высокоточного оружия». Автор утверждает, что в настоящее время ВСУ получают данные более чем с 500 европейских и американских космических аппаратов, не считая использование украинской стороной спутников Starlink и терминалов к ним.

Автор напомнил, что Советский союз активно развивал космические средства разведки, а по темпам запуска спутников СССР опережал США. При этом в текущем году Россия успела провести всего 13 космических запусков. «Однако Соединенные Штаты провели в этом году 131 запуск, Китай — 59. Такая вот космическая арифметика. Делайте выводы», — резюмировал полковник в отставке.

Напомним, США рассматривают возможность передать Украине ракеты Tomahawk с дальностью полета до 2500 километров. Теоретически в этой зоне могут оказаться 1655 известных военных объектов России, включая 67 авиабаз.

#россия
  • Ч
    Чангл
    8-го октября

    Аффффтор ты дурак? Последний удар если мне память не изменяет, был проведён РФ 5 октября. Даже Зе замолчал. Откуда эти влажные мечты?

    12
    2
  • С
    Сарказм
    Чангл
    8-го октября

    Изменяет, ох изменяет. Удары наносятся каждый день в оба конца. Сейчас вот оченно переживают рабсияне по поводу возможности получения Украиной Томогавков, если уже сейчас без бензина полстраны, то с ними еще и без света с теплом

    2
    9

