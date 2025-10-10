Комментируя опубликованную в пятницу статистику по вывозу товаров, главный экономист Luminor Ленно Уускюла отметил, что перспективы экспорта эстонских товаров не очень оптимистичны, а Польша становится все более серьезным конкурентом.

Экспорт товаров сократился на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Экспорт товаров эстонского происхождения, однако, фактически остался на уровне прошлого года, увеличившись на 0,1%. В то же время импорт товаров за год вырос на 1,9%.

По словам Уускюла, экспорт эстонских товаров находится в состоянии стагнации последние три года, то есть с тех пор, как во время пандемии коронавируса спрос на эстонскую продукцию был высоким из-за нарушения международных товарных потоков. «Экспорту мешает как низкий спрос в наших основных странах назначения, так и отсутствие за эти годы значительной адаптации и переориентации на новые рынки. Между тем, расходы эстонских предприятий выросли больше, чем у наших основных конкурентов. В результате последние три года эстонский экспорт практически не меняется», – отметил Уускюла.

Экспорт из Эстонии растет в направлении Дании, Норвегии, Польши и Литвы. В то же время экспорт в Финляндию, Швецию и Латвию стагнирует. За год вырос экспорт транспортных средств и текстиля. Однако экспорт бумаги, минеральных продуктов и металлов сократился.

«Перспективы экспорта эстонских товаров не очень оптимистичны. Некоторого роста можно ожидать, если Финляндия и Швеция начнут больше строить, но и в этом случае они могут закупать комплектующие в гораздо более дешевой и, в новой геополитической ситуации, логистически более выгодно расположенной Польше. Спонтанного роста экспорта ожидать не приходится. Европейская политика в области конкуренции изменилась, и страны поддерживают свои компании с высоким потенциалом, которые затем получают лучшие позиции на международном уровне. Кроме того, эстонские компании в последнее время относительно мало инвестировали, и их способность идти в ногу с технологиями довольно слаба», – добавил Уускюла.