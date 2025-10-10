Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США готовят ответный удар? В Белом доме недовольны тем, что их босс остался без Нобелевской премии 1 1336

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: США готовят ответный удар? В Белом доме недовольны тем, что их босс остался без Нобелевской премии

В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет после того, как американский президент Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, а также заявили, что комитет "ставит политику выше мира". Об этом написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети Х.

Как сообщал bb.lv, Нобелевская премия мира за 2025 год, особое внимание к которой было приковано из-за желания Трампа ее получить, досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы.

В ответ на это Чун заявил, что Нобелевский комитет доказал, что для него "политика важнее мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. Он имеет сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли", – добавил директор по коммуникациям Белого дома.

Между тем в Норвегии готовятся к непредсказуемым ухудшениям отношений с США. В частности, лидер Социалистической левой партии Норвегии Кирсти Бергсто и ее пресс-секретарь по вопросам внешней политики заявили, что Осло должен быть "готовым ко всему".

"Нобелевский комитет является независимым органом, и норвежское правительство не участвует в определении лауреатов премии. Но я не уверена, что Трамп это знает. Мы должны быть готовыми к чему-либо с его стороны", – сказала Бергсто.

Газетный колумнист и аналитик Харальд Стангелле предположил, что месть Трампа может проявиться в виде пошлин, требований об увеличении взносов в НАТО или даже объявления Норвегии врагом.

Читайте нас также:
#нобелевская премия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
11
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • П
    Процион
    10-го октября

    Правильно поступил НК, надавал Трампу по его американской жопе. Миротворец вщивый. Одной рукой Томагавки против России готовит а другой премию себе клянчит.

    19
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
Изображение к статье: США пригрозили санкциями странам, которые поддержат углеродный налог для судоходства
В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
Изображение к статье: В Польше сообщили о крупнейшей кибератаке с начала войны
КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: КНДР впервые показала новую межконтинентальную ракету
Изображение к статье: Беларусь проверяет боеготовность армии
Беларусь проверяет боеготовность армии 139
Изображение к статье: x.com/geertwilderspvv
Лидер нидерландских правых популистов приостановил предвыборную кампанию из-за угроз 157
Изображение к статье: Австрийская столица евреев уважает. Иконка видео
Вена готова заплатить 40 000 000 евро, чтобы не унижали еврейского артиста 310
Изображение к статье: На экскурсию по Риму. Иконка видео
Власти Италии намерены запретить ношение паранджи и никабов 81

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 83
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19
Изображение к статье: 4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак
Люблю!
4 признака женщины, которой удастся построить счастливый брак 99
Изображение к статье: Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может
ЧП и криминал
Концерт отменен, а что с деньгами? Рижского меломана каждый обидеть может 104
Изображение к статье: x.com/CinC_AFU
В мире
Эффективность украинской ПВО составляет 74% - Сырский 80
Изображение к статье: СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода»
Бизнес
СГД заморозила капитал и залоги «Рижского электромашиностроительного завода» 83
Изображение к статье: Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае
Спорт
Новак Джокович сенсационно проиграл 204-й ракетке мира Валантену Вашеро в полуфинале «Мастерса» в Шанхае 25
Изображение к статье: Неймар может присоединиться к «Интер Майами»
Спорт
Неймар может присоединиться к «Интер Майами» 19

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео