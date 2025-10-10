В Белом доме раскритиковали Нобелевский комитет после того, как американский президент Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира, а также заявили, что комитет "ставит политику выше мира". Об этом написал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чун в соцсети Х.

Как сообщал bb.lv, Нобелевская премия мира за 2025 год, особое внимание к которой было приковано из-за желания Трампа ее получить, досталась Марии Корине Мачадо из Венесуэлы.

В ответ на это Чун заявил, что Нобелевский комитет доказал, что для него "политика важнее мира".

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. Он имеет сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли", – добавил директор по коммуникациям Белого дома.

Между тем в Норвегии готовятся к непредсказуемым ухудшениям отношений с США. В частности, лидер Социалистической левой партии Норвегии Кирсти Бергсто и ее пресс-секретарь по вопросам внешней политики заявили, что Осло должен быть "готовым ко всему".

"Нобелевский комитет является независимым органом, и норвежское правительство не участвует в определении лауреатов премии. Но я не уверена, что Трамп это знает. Мы должны быть готовыми к чему-либо с его стороны", – сказала Бергсто.

Газетный колумнист и аналитик Харальд Стангелле предположил, что месть Трампа может проявиться в виде пошлин, требований об увеличении взносов в НАТО или даже объявления Норвегии врагом.