Трамп зря старался: Нобелевская премия мира 2025 года присуждена...

В мире
Дата публикации: 10.10.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп зря старался: Нобелевская премия мира 2025 года присуждена...

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Она удостоилась награды за "неустанную работу" в защиту демократических прав венесуэльского народа.

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2025 год стала венесуэльский политик Мария Корина Мачадо. Об этом решении сообщил в пятницу, 10 октября, Норвежский Нобелевский комитет в Осло.

Мачадо удостоилась награды за "неустанную работу" в защиту демократических прав венесуэльского народа, сказал председатель Норвежского комитета Йорген Ватне Фриднес.

Комитет отметил ее вклад в борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии. "Демократия зависит от людей, которые осмеливаются выступить вперед, несмотря на серьезный риск", - отметил глава комитета.

Одна из знаковых фигур в протестах против Мадуро

Мачадо - одна из знаковых фигур в венесуэльских протестах против правительства Николаса Мадуро. В 2024 году она активно выступала против официально объявленной в стране победой Мадуро на выборах.

Вместе с кандидатом от оппозиции Эдмундо Гонсалесом Уррутиа, который заменил Мачадо в избирательном бюллетене после того, как ей запретили участвовать в выборах, оппозиционный лидер была вынуждена скрываться.

Эксперты неоднократно высказывали опасения, говоря о ее безопасности. В Норвежском комитете не ответили, сможет ли она посетить церемонию вручения премии 10 декабря в Осло.

Ранее президент США Дональд Трамп несколько раз утверждал, что "достоин премии", что "завершил семь войн" и что невручение станет "оскорблением для США".

На премию были номинированы 338 кандидатов

В этом году на премию было номинировано в общей сложности 338 кандидатов, из них – 244 физлица и 94 организации. В прошлом году были зарегистрированы 286 кандидатов, из них - 197 физлиц и 89 организаций. Наибольшее число кандидатов было зарегистрировано в 2016 году - 376.

Лауреаты Нобелевской премии мира 2024, 2023 и 2022 годов

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo - Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, борющаяся за ядерное разоружение. В 2023 году Нобелевская премия мира была присуждена правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади за "борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех". В 2022 году эта награда ушла правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российскому правозащитному обществу "Мемориал", украинской общественной организации Центр гражданских свобод и основателю белорусского правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляли всех журналистов, борющихся за этот идеал "в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями", отмечал комитет. Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До него ее вручали физику и правозащитнику Андрею Сахарову и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву.

Нобелевские премии вручают с 1901 года

Пять различных Нобелевских премий (по физиологии и медицине, физике, химии, литературе и премия мира) были учреждены по завещанию изобретателя динамита Альфреда Нобеля, их вручают с 1901 года. С 1969 года по инициативе Банка Швеции присуждается премия по экономическим наукам памяти Нобеля, ее неофициально тоже называют Нобелевской премией по экономике. Нобелевскую премию мира присуждают в столице Норвегии Осло, все остальные - в шведской столице Стокгольме.

Нобелевская премия мира

Премию мира, согласно завещанию Нобеля, присуждают "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Впервые Нобелевская премия мира была вручена в 1901 году. Ее лауреатами стали основатель Международного комитета Красного Креста швейцарский предприниматель и общественный деятель Анри Дюнан и основатель пацифистской организации "Лига мира и свободы" французский политический деятель Фредерик Пасси.

Оставить комментарий

(6)
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    теперь Трамп в отместку Норвегию обложит 500 процентной пошлиной !!!!

    9
    1
  • lo gos
    lo gos
    10-го октября

    Это ведь Зеля орал: если дашь томагавки, то будет тебе Нобелевская премия

    8
    2
  • A
    Aleks
    10-го октября

    Даже Нетаньяху не помог -пора заканчивать с перемирием в Газе.😈

    9
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Удивительно, где они этих персон находят?🙄 Я хз кто это такая и в первый раз об ней услышал....

    18
    2
  • пк
    полосатый конь
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Йельский университет (c) wikipedia. Это всё, что нужно знать о ней. ))

    13
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Очередное Гуайдо в юбке.

    1
    1
Читать все комментарии

