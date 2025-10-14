Baltijas balss logotype
В Финляндии построили завод по сборке двигателей для F-35 1 169

В мире
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Финляндии построили завод по сборке двигателей для F-35

В финском Линнавуори завершили строительство завода по сборке и обслуживанию двигателей истребителей F-35. Об этом сообщила пресс-служба оборонной компании Patria.

В компании отметили, что строительство завершено по графику. "Производственные мощности, построенные Defence Properties, были переданы компании Patria, которая как стратегический партнер Финских вооруженных сил отвечает за сборку, обслуживание и ремонт двигателей F-35", – говорится в сообщении.

Производственные мощности сначала будут использовать для сборки двигателей, а впоследствии и для их обслуживания.

Первые финские истребители F-35A прибудут на базу ВВС Рованиеми в Лапландии в конце 2026 года. Техническое обслуживание будет продолжаться в Нокиа в течение всего жизненного цикла парка финского флота F-35.

Defence Properties отвечает за строительство и обслуживание инфраструктуры и имущества для финских истребителей F-35. Кроме объектов в Линнавуори, в течение этого десятилетия компания Defence Properties будет строить инфраструктуру на всех базах ВВС.

Согласно договору, подписанному с Pratt & Whitney в 2024 году, Patria будет собирать двигатели и компоненты F-35 в течение 2025-2030 годов, а с 2030 года стартует этап технического обслуживания двигателей F-35.

Yle сообщил, что Финляндия приобретет 64 многоцелевых истребителя F-35 для замены своего нынешнего парка Hornet. Новые самолеты планируют ввести в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

#нато #финляндия #ввс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го октября

    Заголовок поменяйте: "На карте Финляндии - новая потенциальная цель для России. Ракеты уже перенаправляются".

    6
    1

Видео