Армения может подать заявку на членство в ЕС через месяц.

Армения может подать заявку на членство в Европейском союзе (ЕС) уже «через месяц». Об этом заявил министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

«Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а, может быть, в следующем году», — рассказал он.

Сроки подачи заявки, по словам главы МИД Армении, зависят от различных факторов, но армянские власти стремятся углубить взаимодействие с Евросоюзом. Уже сейчас Ереван и Брюссель работают над несколькими новыми документами и уже завершили подготовку новой программы партнерства, которую, как ожидается, могут подписать до конца года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Евросоюз может не принять страну в сообщество. При этом для Еревана приоритетом все равно остается соответствие стандартам ЕС.