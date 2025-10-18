Baltijas balss logotype
Дед новой главы британской MI6 по прозвищу Мясник проводил зачистки партизан и евреев - СМИ

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дед новой главы британской спецслужбы MI6 сотрудничал с нацистами

Дед новой главы британской спецслужбы MI6 сотрудничал с нацистами

Дедушка новой главы британской разведки МI6 Блейз Метревели был украинцем и служил в немецких войсках, сообщает Daily Mail со ссылкой на архивные данные.

Согласно документам, Константин Добровольский, украинец по прозвищу "Мясник", дезертировал из Красной армии и служил в немецких войсках — сначала в танковом подразделении войск СС, затем в разведке. В частности, участвовал в карательных операциях против партизан и евреев.

Семья Метревели покинула оккупированную немцами Украину, в то время как Добровольский остался. Поэтому новая глава МI6 никогда не встречалась со своим дедом, пишет Daily Mail. Ее отец, Константин Добровольский-младший, родился в 1943 году в Сновске Черниговской области. Позже получил фамилию от своего отчима Дэвида Метревели, за которого его мать вышла замуж в 1947 году в Великобритании.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании так прокомментировал эту информацию изданию: «Блейз Метревели не знала и не встречалась со своим дедом по отцовской линии. Родословная Блейз характеризуется конфликтами и разногласиями и, как и в случае со многими лицами восточноевропейского происхождения, известна лишь частично».

47-летняя Метревели станет первой женщиной — главой MI6 за всю историю британской внешней разведки. В своей карьере она занимала высокие руководящие посты — как в MI6, так и в службе внутренней безопасности MI5. В Кембридже изучала социальную антропологию (социальная антропология это наука, которая изучает человеческие общества, культуры и формы социального взаимодействия; её основная цель — понять, как люди живут вместе, строят отношения, создают традиции и придают смысл своему миру), а по службе много времени провела в оперативных командировках на Ближнем Востоке и в Европе.

На новом посту Метревели сменит Ричарда Мура, который руководит британской внешней разведкой почти пять лет, начиная с сентября 2020 года.

#великобритания
Оставить комментарий

