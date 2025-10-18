Нижегородский губернатор Никитин пригласил в регион высылаемых из Латвии граждан РФ. Им даже пообещали по миллиону рублей (10,5 тысяч евро по текущему курсу - прим.) за рождение ребенка, но только вот большинство этих людей - давно на пенсии... Но это российскую пропаганду не смущает.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил россиян, высылаемых из Латвии, в регион. Приглашение он разместил в своем Telegram-канале, об этом пишут украинские СМИ.

По словам Никитина, Нижегородская область готова помочь людям, вынужденным уехать из Латвии и других стран "из-за русофобии". Для этого в регионе создано агентство «Ока», которое якобы способно на деле - а не словах - помочь переселенцам с переездом, документами, жильем и адаптацией. Также пенсионерам из Латвии предложили воспользоваться российской региональной программой «Основа», которая позволяет получить миллион рублей (10,5 тысяч евро по текущему курсу - прим.) за рождение ребенка! Вот так широта мыслей у российских властей, в частности, у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что всего могут быть выдворены из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.