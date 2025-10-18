Baltijas balss logotype
Издеваются!? В России выдворяемым из Латвии пенсионерам предложили... рожать детей!

В мире
Дата публикации: 18.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: В России приехавшим из Латвии пенсионерам предложили бонусы за рождение детей

В России приехавшим из Латвии пенсионерам предложили бонусы за рождение детей

ФОТО: Youtube

Нижегородский губернатор Никитин пригласил в регион высылаемых из Латвии граждан РФ. Им даже пообещали по миллиону рублей (10,5 тысяч евро по текущему курсу - прим.) за рождение ребенка, но только вот большинство этих людей - давно на пенсии... Но это российскую пропаганду не смущает.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил россиян, высылаемых из Латвии, в регион. Приглашение он разместил в своем Telegram-канале, об этом пишут украинские СМИ.

По словам Никитина, Нижегородская область готова помочь людям, вынужденным уехать из Латвии и других стран "из-за русофобии". Для этого в регионе создано агентство «Ока», которое якобы способно на деле - а не словах - помочь переселенцам с переездом, документами, жильем и адаптацией. Также пенсионерам из Латвии предложили воспользоваться российской региональной программой «Основа», которая позволяет получить миллион рублей (10,5 тысяч евро по текущему курсу - прим.) за рождение ребенка! Вот так широта мыслей у российских властей, в частности, у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ранее глава МВД Латвии Рихард Козловскис заявил, что всего могут быть выдворены из страны около 500 россиян. По его словам, речь идет о людях, которые проигнорировали требования о сдаче экзамена по латышскому языку и не обратились к властям с просьбой выдать временный вид на жительство.

#россия
(8)
  • пк
    полосатый конь
    18-го октября

    Ну знаете ли, есть страны которые ещё более "россия", чем сама Россия. Дороги там хуже, а дураки - тупее ))))

    15
    3
  • SS
    Skad Skad
    18-го октября

    Хочешь жить не так раскорячишься..правда bb.lv?

    27
    3
  • Д
    Добрый
    Skad Skad
    18-го октября

    А ты постоянно расскоряченный?Опыт не пропьёшь.Правда?

    0
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Skad Skad
    18-го октября

    Алекс, вы уже несколько дней не принимаете таблетки и всё более громко лаете на людей. Непорядок... Пора назначать вам санитара. Хорошо бы, чтобы он был из "активного" крыла ЛГБТ и известным методом обратил вас в свою веру. А там и до смены пола недалено - и наверняка появившаяся вместо вас Александра будет умнее и доброжелательнее...

    4
    0
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    ВВ! Вы ДЕБИЛЫ!

    41
    5
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    По-моему дебил как раз нижегородский гауляйтер, но тебе такого же не только нельзя говорить, но и читать, правда? Так что вы с ним составляете идеальную пару.

    2
    20
  • MK
    Martin Kim
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    BB: "пообещали по миллиону рублей (10,5 тысяч евро по текущему курсу - прим.) за рождение ребенка, но только вот БОЛЬШИНСТВО этих людей -давно на пенсии... "
    Cарказм, eсли есть БОЛЬШИНСТВО, то есть и МЕНЬШИНСТВО, которые могyт быть НЕ ПЕНСИОНЕРAМИ, а это значит, что некоторые из приглашённых всё ещё могут иметь детей. Так кто же здесь "Издеваются!?"

    20
    0
  • Д
    Добрый
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Ты только сейчас понял,что в раше губернаторы-тоже дебилы

    1
    6
Читать все комментарии

Видео