Вопреки заявлениям о единстве военная и финансовая помощь Украине со стороны Запада заметно сокращается, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

По данным газеты, грядет четвертая зима войны, но объем поставок оружия и средств снижается. США — крупнейший донор Украины — с момента вступления Дональда Трампа в должность не выделяли новых средств на поставки вооружений. Европа частично компенсировала дефицит в первой половине года, однако с лета темпы поддержки вновь резко упали.

Объем европейских обязательств сократился на 57% — с 3,8 млрд евро до 1,9 млрд евро в месяц. В целом, ежемесячный объем военной помощи от всех стран-доноров упал примерно на 40%, цитирует издание ранее публиковавшееся выводы Кильского института.

Издание отмечает, что Европа по-прежнему не способна производить в достаточных количествах многие виды вооружений — особенно реактивные системы залпового огня, артиллерийские боеприпасы и системы ПВО.

Инициатива НАТО PURL, созданная для закупок американского оружия для Украины, ожидаемого эффекта не дала: поставки, наоборот, сократились.

Щедрее других остаются северные страны — Дания, Норвегия, Швеция, Латвия, Германия, Нидерланды, Бельгия и Канада уже закупили у США оружие на 1,9 млрд евро. Южная Европа, напротив, сохраняет сдержанность. Франция, Испания и Италия ограничиваются небольшими пакетами помощи и внутренними проектами.