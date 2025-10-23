Потребление трески может оказаться под угрозой из-за экономических санкций, введенных против Москвы, и сокращения квоты на вылов рыбы. Россия - основной мировой экспортёр трески, а португальцы жить без неё не могут.

Традиционное рождественское блюдо португальцев Бакаляу под угрозой из-за введённых против Москвы экономических санкций и сокращения рыбной квоты.

На встрече с государственным секретарем по рыболовству и морю Сальвадором Малхейру Португальская конфедерация малых и средних предприятий (CPPME) призвала правительство создать режим исключения для импорта трески, учитывая, что Россия - её основной мировой экспортёр.

С 1 января 2024 года вступили в силу 12%-ные тарифы ЕС в отношении импорта российской замороженной трески - основного сырья для тресковой промышленности Португалии.

"До 1 января 2024 года наша промышленность отдавала предпочтение российской мороженой треске", - заявил Euronews Жоржи Карманейро, вице-президент CPPME.

Это произошло еще в 1990-х годах, когда Канада ввела мораторий на коммерческий лов трески в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где работает немало португальцев. "Тогда отрасли нужно было срочно реорганизовать бизнес по добыче трески, и португальцы обнаружили потенциальное сырье в России. Поскольку у них нет фьордов Северного моря, которые есть у Норвегии, русские разработали непревзойденные бортовые морозильные мощности", - объясняет Жоржи Камарнейро.

Около 90 % всей трески, которую Португалия импортирует для перерабатывающей промышленности, поступает из России. "Она прибывала к нам, а мы уже перерабатывали её, как хотели: чистили, сушили, солили, замораживали", - объясняет он.

Ежегодно импортировались десятки тысяч тонн, обеспечивая национальный и даже международный рынок. "Мы поставляли продукцию на бразильский рынок, на рынок CPLP и на рынок "саудаде" - португальцев, которые живут в Европе и США и которые не могут обойтись без cушёной трески", добавляет он.

Тарифы в 12% осложнили положение португальской промышленности, но, как объясняет Жоржи Камарнейро, ущерб удалось "свести к минимуму". Последней каплей стал 17-й пакет санкций против России, принятый 21 мая этого года.

Направленные в основном против "фантомного флота" российских нефтяных танкеров, их операторов, а также крупного российского производителя нефти**, санкции также затронули физических, юридических лиц и организации, такие как две российские рыболовецкие компании АО "Норебо" и Murman Sea Food.**

"Норебо" поставляет около 60 % экспортируемой трески и, как пояснил Еuronews Жоржи Камарнейро, является одним из основных в Португалии.

"С 1 января Murman Sea Food ушла с рынка, потому что у этой компании была только замороженная треска, и она не была беспошлинной. Однако компания "Норебо" построила завод по переработке трески, которая еще не была высушена, и это стало выходом из ситуации, потому что до 25 000 тонн в год были беспошлинными", поясняет он.

Как только эти компании попали в запретный список ЕС, Португалия осталась без крупного поставщика. На помощь могла прийти только Норвегия и, в меньшей степени, Исландия, Гренландия и Канада, в прошлом году снявшая запрет на вылов рыбы.

По мнению ЕС, две российские рыболовецкие компании участвовали в слежке, спонсируемой российским государством. Исследовав маршруты судов обеих компаний в течение определённого времени, эксперты сделали выводы об особенностях их плавания: "Их навигационные схемы говорят о злонамеренных целях, включая присутствие и неоднократное зависание вблизи критически важных объектов инфраструктуры и военных зон. Таким образом, эти навигационные модели были связаны, в том числе властями государств-членов и третьих стран, с российской государственной кампанией наблюдения, которая использует, в частности, гражданские рыболовные траулеры для выполнения шпионских миссий, направленных на гражданскую и военную инфраструктуру в Северном и Балтийском морях. Эта деятельность может способствовать проведению будущих диверсионных операций", - говорится в заявлении ЕС от мая 2025 года.

Разве португальская треска не поставляется из Норвегии?

Страны с самыми большими квотами на вылов трески в мире - это Норвегия, Россия и Исландия.

Как пояснил Euronews вице-президент CCPME Жоржи Камарнейро, "треска, поступающая в Португалию, вылавливается в Баренсовом море, где квоты на вылов делятся 50/50 между Норвегией и Россией".

Поскольку Норвегия не является членом Европейского союза, она не применила санкции к двум российским судовладельцам и продолжает вести переговоры с российскими компаниями. "Норвежские промышленники покупают российское сырье, перерабатывают его и продают по той цене, которую диктуют. А мы сейчас покупаем в основном у норвежцев, вот насколько мы зависимы", - говорит он.

В связи с этим CCPME обратилась к правительству с просьбой не допускать, чтобы "условия, на которых португальские компании покупают российскую треску, были гораздо более невыгодными, чем условия норвежских компаний", поскольку последние могут поставлять треску в Португалию "по ценам, недоступным для большинства португальских кошельков, что является несправедливой конкуренцией на рынке", предупреждает организация.

"У России более крупные суда, где они ловят, обезжиривают, чистят и замораживают рыбу на борту, поэтому российская квота так важна для Португалии. Только у них есть сырье для португальцев. Ни у кого нет морозильных судов или мощностей, чтобы делать то, что делают русские", - объясняет Камарнейро.

Именно поэтому они просят правительство ввести режим исключения. Сложившаяся ситуация "ставит под угрозу индустрию трески, на карту поставлены сотни рабочих мест; существует риск нечестной конкуренции в стране, где треска - часть национальной и культурной идентичности", - говорит он.

Жоржи Карманейро сообщил, что государственный секретарь по рыболовству и морю, похоже, "искренне обеспокоен ситуацией" и пообещал делегации Конфедерации вынести этот вопрос на рассмотрение Совета министров.

Что будет с потреблением трески в Португалии?

Согласно заявлению, экономические санкции против России привели к тому, что за последние три года цены на треску взлетели более чем на 50 %. По данным Deco Proteste, 50 евро теперь достаточно, чтобы купить 3 килограмма трески.

По мнению Жоржи Камарнейро, треска "станет продуктом премиум-класса, который будет доступен не всем португальцам", - говорит он.

До Рождества остается чуть больше двух месяцев, а это период, когда треска традиционно дорожает из-за роста спроса, поскольку каждая уважающая себя семья подаёт на стол Бакаляу ".