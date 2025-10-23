Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески 2 601

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески

Потребление трески может оказаться под угрозой из-за экономических санкций, введенных против Москвы, и сокращения квоты на вылов рыбы. Россия - основной мировой экспортёр трески, а португальцы жить без неё не могут.

Традиционное рождественское блюдо португальцев Бакаляу под угрозой из-за введённых против Москвы экономических санкций и сокращения рыбной квоты.

На встрече с государственным секретарем по рыболовству и морю Сальвадором Малхейру Португальская конфедерация малых и средних предприятий (CPPME) призвала правительство создать режим исключения для импорта трески, учитывая, что Россия - её основной мировой экспортёр.

С 1 января 2024 года вступили в силу 12%-ные тарифы ЕС в отношении импорта российской замороженной трески - основного сырья для тресковой промышленности Португалии.

"До 1 января 2024 года наша промышленность отдавала предпочтение российской мороженой треске", - заявил Euronews Жоржи Карманейро, вице-президент CPPME.

Это произошло еще в 1990-х годах, когда Канада ввела мораторий на коммерческий лов трески в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, где работает немало португальцев. "Тогда отрасли нужно было срочно реорганизовать бизнес по добыче трески, и португальцы обнаружили потенциальное сырье в России. Поскольку у них нет фьордов Северного моря, которые есть у Норвегии, русские разработали непревзойденные бортовые морозильные мощности", - объясняет Жоржи Камарнейро.

Около 90 % всей трески, которую Португалия импортирует для перерабатывающей промышленности, поступает из России. "Она прибывала к нам, а мы уже перерабатывали её, как хотели: чистили, сушили, солили, замораживали", - объясняет он.

Ежегодно импортировались десятки тысяч тонн, обеспечивая национальный и даже международный рынок. "Мы поставляли продукцию на бразильский рынок, на рынок CPLP и на рынок "саудаде" - португальцев, которые живут в Европе и США и которые не могут обойтись без cушёной трески", добавляет он.

Тарифы в 12% осложнили положение португальской промышленности, но, как объясняет Жоржи Камарнейро, ущерб удалось "свести к минимуму". Последней каплей стал 17-й пакет санкций против России, принятый 21 мая этого года.

Направленные в основном против "фантомного флота" российских нефтяных танкеров, их операторов, а также крупного российского производителя нефти**, санкции также затронули физических, юридических лиц и организации, такие как две российские рыболовецкие компании АО "Норебо" и Murman Sea Food.**

"Норебо" поставляет около 60 % экспортируемой трески и, как пояснил Еuronews Жоржи Камарнейро, является одним из основных в Португалии.

"С 1 января Murman Sea Food ушла с рынка, потому что у этой компании была только замороженная треска, и она не была беспошлинной. Однако компания "Норебо" построила завод по переработке трески, которая еще не была высушена, и это стало выходом из ситуации, потому что до 25 000 тонн в год были беспошлинными", поясняет он.

Как только эти компании попали в запретный список ЕС, Португалия осталась без крупного поставщика. На помощь могла прийти только Норвегия и, в меньшей степени, Исландия, Гренландия и Канада, в прошлом году снявшая запрет на вылов рыбы.

По мнению ЕС, две российские рыболовецкие компании участвовали в слежке, спонсируемой российским государством. Исследовав маршруты судов обеих компаний в течение определённого времени, эксперты сделали выводы об особенностях их плавания: "Их навигационные схемы говорят о злонамеренных целях, включая присутствие и неоднократное зависание вблизи критически важных объектов инфраструктуры и военных зон. Таким образом, эти навигационные модели были связаны, в том числе властями государств-членов и третьих стран, с российской государственной кампанией наблюдения, которая использует, в частности, гражданские рыболовные траулеры для выполнения шпионских миссий, направленных на гражданскую и военную инфраструктуру в Северном и Балтийском морях. Эта деятельность может способствовать проведению будущих диверсионных операций", - говорится в заявлении ЕС от мая 2025 года.

Разве португальская треска не поставляется из Норвегии?

Страны с самыми большими квотами на вылов трески в мире - это Норвегия, Россия и Исландия.

Как пояснил Euronews вице-президент CCPME Жоржи Камарнейро, "треска, поступающая в Португалию, вылавливается в Баренсовом море, где квоты на вылов делятся 50/50 между Норвегией и Россией".

Поскольку Норвегия не является членом Европейского союза, она не применила санкции к двум российским судовладельцам и продолжает вести переговоры с российскими компаниями. "Норвежские промышленники покупают российское сырье, перерабатывают его и продают по той цене, которую диктуют. А мы сейчас покупаем в основном у норвежцев, вот насколько мы зависимы", - говорит он.

В связи с этим CCPME обратилась к правительству с просьбой не допускать, чтобы "условия, на которых португальские компании покупают российскую треску, были гораздо более невыгодными, чем условия норвежских компаний", поскольку последние могут поставлять треску в Португалию "по ценам, недоступным для большинства португальских кошельков, что является несправедливой конкуренцией на рынке", предупреждает организация.

"У России более крупные суда, где они ловят, обезжиривают, чистят и замораживают рыбу на борту, поэтому российская квота так важна для Португалии. Только у них есть сырье для португальцев. Ни у кого нет морозильных судов или мощностей, чтобы делать то, что делают русские", - объясняет Камарнейро.

Именно поэтому они просят правительство ввести режим исключения. Сложившаяся ситуация "ставит под угрозу индустрию трески, на карту поставлены сотни рабочих мест; существует риск нечестной конкуренции в стране, где треска - часть национальной и культурной идентичности", - говорит он.

Жоржи Карманейро сообщил, что государственный секретарь по рыболовству и морю, похоже, "искренне обеспокоен ситуацией" и пообещал делегации Конфедерации вынести этот вопрос на рассмотрение Совета министров.

Что будет с потреблением трески в Португалии?

Согласно заявлению, экономические санкции против России привели к тому, что за последние три года цены на треску взлетели более чем на 50 %. По данным Deco Proteste, 50 евро теперь достаточно, чтобы купить 3 килограмма трески.

По мнению Жоржи Камарнейро, треска "станет продуктом премиум-класса, который будет доступен не всем португальцам", - говорит он.

До Рождества остается чуть больше двух месяцев, а это период, когда треска традиционно дорожает из-за роста спроса, поскольку каждая уважающая себя семья подаёт на стол Бакаляу ".

Читайте нас также:
#россия #португалия #санкции
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    23-го октября

    Вот уж меньше всего волнует многих что будут жрать португальцы!

    4
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Пусть скажут спасибо руководству ЕС в целом и никем не избранному еврофюреру лично, что теперь на Рождество придется сосать головку... прошлогодней трески (а вы о чём подумали?).

    15
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом?
Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом? 2 919
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ 225
Изображение к статье: Любовь принца к диким животным обернулась боком. Иконка видео
Принц Гарри патронирует неоколониализму в Африке, утверждают расследователи 133
Изображение к статье: Психическое здоровье европейцев сказывается на экономике
Психическое здоровье европейцев сказывается на экономике 106

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 501
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3954
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 501

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео