Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психическое здоровье европейцев сказывается на экономике 0 106

В мире
Дата публикации: 23.10.2025
Euronews
Изображение к статье: Психическое здоровье европейцев сказывается на экономике

Депрессия и тревожность - самые распространенные заболевания в странах ОЭСРи ЕС. Они оказывают значительное влияние на здоровье и благополучие населения, а также на экономику в целом. Есть ли решения для борьбы с этой проблемой?

Согласно докладу "Укрепление психического здоровья и профилактика ", каждый пятый взрослый в странах ОЭСР и ЕС в той или иной степени страдает от депрессии.

Её симптомы часто остаются нераспознанными и не лечатся, что повышает риск развития серьёзных заболеваний и увеличивает расходы общества. В Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Португалии и Чехии отмечается более высокая распространённость умеренной или тяжёлой депрессии.

Женщины наиболее уязвимы к психическим заболеваниям в переломные периоды, такие как беременность. Распространённость послеродовой депрессии оценивается в 16,6% в Центральной и Восточной Европе; 16,3% в Южной Европе и 13,8% в Северной Европе, говорится в исследовании.

Общая стоимость проблем с психическим здоровьем в 2015 году оценивалась в 4 % от ВВП в 27 странах ЕС и Великобритании. Медицинские расходы на лечение психических заболеваний могут быть в 20 раз выше, в зависимости от степени тяжести.

По данным немецкого исследования, в 2019 году стоимость шестимесячного лечения психических расстройств оценивалась в 511 евро при лёгких симптомах, 2 417 евро при умеренных и 10 485 евро при тяжёлых.

Стоимость лечения, поездки на большие расстояния и продолжительное ожидание приёма у врача - основные препятствия для людей, обращающихся за помощью в связи с психическими расстройствами.

В среднем две трети людей, нуждающихся в психиатрической помощи, не получают доступа к лечению в странах ОЭСР и 27 государствах-членах ЕС.

Инициативы в области психического здоровья в странах ЕС

При этом в ряде стран Евросоюза существуют инициативы по обеспечению доступа к помощи в области психического здоровья, которые могут сократить тяжесть и продолжительность симптомов на 87 %.

К концу 2023 года в 14 из 27 стран-членов ЕС существовали службы психического здоровья, к которым можно было обращаться напрямую, без направления на национальном или региональном уровне.

Так в Нидерландах созданы центры помощи молодёжи, такие как программа @Ease. Её цель - обучать студентов и специалистов первой линии помогать молодым людям с психическими расстройствами.

В то же время в Бельгии доступ к психиатрической помощи расширен за счёт частичного или полного возмещения расходов на психотерапию, а также созданы сети специалистов по охране психического здоровья в школах, на рабочих местах и в социальных службах.

Эти меры привели к повышению посещаемости школы и снижению количества прогулов на работе, по имеющимся данным, этот показатель составил от 50 до 61%. Среди других примеров - скрининги послеродовой депрессии в Польше и онлайн-инструменты по улучшению психического здоровья в Германии.

Читайте нас также:
#евросоюз #экономика #депрессия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Изображение к статье: Как Мерц пояснил свои слова о дочерях и «облике городов»
Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Изображение к статье: Путин настаивает: саммит с Трампом в Будапеште не отменен, а перенесен
Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
Изображение к статье: Российские истребитель и самолет-заправщик вторглись в воздушное пространство Литвы
«АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: «АЗС начнут останавливаться» - эксперт предупредил об угрозе топливного кризиса на Украине
Изображение к статье: Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом?
Трамп наконец ввел санкции против России. Почему Путин может отделаться легким испугом? 2 919
Изображение к статье: Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ
Бельгия потребовала от ЕС разделить риски по активам РФ 225
Изображение к статье: Любовь принца к диким животным обернулась боком. Иконка видео
Принц Гарри патронирует неоколониализму в Африке, утверждают расследователи 133
Изображение к статье: Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески
Из-за санкций против России португальцы могут остаться на Рождество без трески 2 602

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502
Изображение к статье: Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет
В мире животных
Биологи выяснили, почему одни птицы подлетят к человеку с кормом, а другие нет 3955
Изображение к статье: Все как у людей. Иконка видео
В мире животных
Ученые раскрыли тайны войн и политики шимпанзе в Африке 32
Изображение к статье: Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном
Спорт
Составлен рейтинг, в котором Арина Соболенко соседствует с Харри Кейном 68
Изображение к статье: НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад
Спорт
НБА. Лука Дончич сделал то, что последний раз удавалось легендарному Майклу Джордану 36 лет назад 335
Изображение к статье: Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали
Еда и рецепты
Дешевый овощ снижает риск диабета — ученые его назвали 635
Изображение к статье: Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению
Дом и сад
Эти 4 кулинарные привычки могут привести к пищевому отравлению 502

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео