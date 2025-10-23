Депрессия и тревожность - самые распространенные заболевания в странах ОЭСРи ЕС. Они оказывают значительное влияние на здоровье и благополучие населения, а также на экономику в целом. Есть ли решения для борьбы с этой проблемой?

Согласно докладу "Укрепление психического здоровья и профилактика ", каждый пятый взрослый в странах ОЭСР и ЕС в той или иной степени страдает от депрессии.

Её симптомы часто остаются нераспознанными и не лечатся, что повышает риск развития серьёзных заболеваний и увеличивает расходы общества. В Венгрии, Ирландии, Италии, Люксембурге, Португалии и Чехии отмечается более высокая распространённость умеренной или тяжёлой депрессии.

Женщины наиболее уязвимы к психическим заболеваниям в переломные периоды, такие как беременность. Распространённость послеродовой депрессии оценивается в 16,6% в Центральной и Восточной Европе; 16,3% в Южной Европе и 13,8% в Северной Европе, говорится в исследовании.

Общая стоимость проблем с психическим здоровьем в 2015 году оценивалась в 4 % от ВВП в 27 странах ЕС и Великобритании. Медицинские расходы на лечение психических заболеваний могут быть в 20 раз выше, в зависимости от степени тяжести.

По данным немецкого исследования, в 2019 году стоимость шестимесячного лечения психических расстройств оценивалась в 511 евро при лёгких симптомах, 2 417 евро при умеренных и 10 485 евро при тяжёлых.

Стоимость лечения, поездки на большие расстояния и продолжительное ожидание приёма у врача - основные препятствия для людей, обращающихся за помощью в связи с психическими расстройствами.

В среднем две трети людей, нуждающихся в психиатрической помощи, не получают доступа к лечению в странах ОЭСР и 27 государствах-членах ЕС.

Инициативы в области психического здоровья в странах ЕС

При этом в ряде стран Евросоюза существуют инициативы по обеспечению доступа к помощи в области психического здоровья, которые могут сократить тяжесть и продолжительность симптомов на 87 %.

К концу 2023 года в 14 из 27 стран-членов ЕС существовали службы психического здоровья, к которым можно было обращаться напрямую, без направления на национальном или региональном уровне.

Так в Нидерландах созданы центры помощи молодёжи, такие как программа @Ease. Её цель - обучать студентов и специалистов первой линии помогать молодым людям с психическими расстройствами.

В то же время в Бельгии доступ к психиатрической помощи расширен за счёт частичного или полного возмещения расходов на психотерапию, а также созданы сети специалистов по охране психического здоровья в школах, на рабочих местах и в социальных службах.

Эти меры привели к повышению посещаемости школы и снижению количества прогулов на работе, по имеющимся данным, этот показатель составил от 50 до 61%. Среди других примеров - скрининги послеродовой депрессии в Польше и онлайн-инструменты по улучшению психического здоровья в Германии.