В Польше призвали отправить украинских мужчин на войну 0 442

В мире
Дата публикации: 27.10.2025
УНИАН
Изображение к статье: В Польше призвали отправить украинских мужчин на войну

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер сказал, что надо отправить домой молодых мужчин из Украины, чтобы они пошли на войну против РФ. Эксперт в вопросах внешней политики Лукаш Адамский в эфире "Ранок.LIVE" высказал мнение, что это маловероятно, и не следует воспринимать заявление экс-чиновника как официальную позицию Варшавы.

"Сейчас Лешек Миллер находится на абсолютном маргинесе польской политической жизни. Я не хочу, чтобы украинское общество воспринимало различные заявления Лешека Миллера", - сказал эксперт.

Он предположил, что бывший премьер-министр Польши сейчас просто пытается напомнить о себе или кого-то шантажирует. В то же время Адамский считает, что слова экс-чиновника не стоит воспринимать как официальную позицию.

"С правовой точки зрения, нет возможности, по крайней мере сейчас, чтобы мужчин из Украины, которые получили временную защиту в ЕС, передавали Украине для прохождения военной службы. Я не исключаю, что такое может произойти, но это, во-первых, было бы решение всего ЕС, и я думаю, что вероятность очень маленькая", - сказал специалист.

Заявление Миллера об украинцах

Напомним, что экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что его страна имеет одно "оружие", которое может подарить Украине - молодых украинцев призывного возраста. По его словам, таких граждан за пределами Украины миллионы, и ему "странно, что миллионы молодых мужчин" выехали из Украины и не имеют желания бороться за свою страну.

Среди них, сказал Миллер, много лиц, которые не являются нелегалами, а просто не вернулись домой, в частности, с заработков. Ни в коем случае они не находятся в Украине и не отправились на фронт.

#польша #беженцы #война на украине
