В воскресенье, 2 ноября, на реке Нарва был замечен российский пограничный катер под флагом частной военной компании «Вагнер», сообщает LRT.lt.

Министерство иностранных дел Эстонии в публикации в соцсетях отметило, что, по всей видимости, на этот раз наемники «Вагнера» захватили российскую пограничную службу.

"Марширует ли “Вагнер” снова на Москву или теперь начнет с Петербурга — трудно сказать. С нашей стороны границы кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает… Может, Министерство иностранных дел России?» — говорится в сообщении МИД Эстонии.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, это событие лишь подтверждает, что «железная» система России дает трещины под давлением начатой ею агрессивной войны и санкций Запада. «Что бы россияне ни пытались устроить на реке Нарва, все это происходит под нашим пристальным наблюдением», — подчеркнул Цахкна.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» в июле 2023 года начали движение на Москву под руководством своего командира Евгения Пригожина, который обвинял российскую армию и Министерство обороны в провалах войны против Украины. Марш был остановлен, а сам Пригожин через несколько месяцев погиб в авиакатастрофе в Тверской области.