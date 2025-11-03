Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Наемники «Вагнера» захватили российскую пограничную службу у Нарвы? 2 1337

В мире
Дата публикации: 03.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Наемники «Вагнера» захватили российскую пограничную службу у Нарвы?

В воскресенье, 2 ноября, на реке Нарва был замечен российский пограничный катер под флагом частной военной компании «Вагнер», сообщает LRT.lt.

Министерство иностранных дел Эстонии в публикации в соцсетях отметило, что, по всей видимости, на этот раз наемники «Вагнера» захватили российскую пограничную службу.

"Марширует ли “Вагнер” снова на Москву или теперь начнет с Петербурга — трудно сказать. С нашей стороны границы кажется, что они аннексировали российскую пограничную службу. Кто знает… Может, Министерство иностранных дел России?» — говорится в сообщении МИД Эстонии.

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, это событие лишь подтверждает, что «железная» система России дает трещины под давлением начатой ею агрессивной войны и санкций Запада. «Что бы россияне ни пытались устроить на реке Нарва, все это происходит под нашим пристальным наблюдением», — подчеркнул Цахкна.

Напомним, бойцы ЧВК «Вагнер» в июле 2023 года начали движение на Москву под руководством своего командира Евгения Пригожина, который обвинял российскую армию и Министерство обороны в провалах войны против Украины. Марш был остановлен, а сам Пригожин через несколько месяцев погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Пригожин #Нарва
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео