Трамп обозвал мэра Лондона мерзким человеком 0 424

В мире
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп обозвал мэра Лондона мерзким человеком
ФОТО: Global Look Press

Трамп: Мэр Лондона — мерзкий человек, потворствующий преступности.

Президент США Дональд Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в бездействии на фоне разгула преступности в городе. Об этом американский лидер заявил британскому телеканалу GB News.

В интервью глава Соединенных Штатов раскритиковал Садика Хана за потакание преступности и назвал лондонского мэра мерзким человеком. «Он катастрофа, он мерзкий человек, который потворствует преступности», — осудил Хана американский президент. По признанию Трампа, он бы вовсе не узнал о Садике Хане, если бы того не назначили на пост мэра.

Происходящее в Европе американский лидер считает безумием. Трамп утверждает, что в британской столице, как и в Париже, есть районы, к которым полиция даже не желает приближаться, где царят законы шариата. «Сегодня людям наносят удары ножом в задницу, а то и хуже», — сказал президент США. Трамп добавил, что мэр Лондона попустительствует тому, чтобы иммигранты жили по законам шариата, игнорируя британское законодательство.

Это не первый раз, когда Трамп обвинил Садика Хана в переходе на законы шариата. В ходе 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Штатов воскликнул, что миграционная политика Евросоюза в итоге его разрушит.

#США #Дональд Трамп #Великобритания #преступность #политика
