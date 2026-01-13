Президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать захватывать органы власти. Об этом он написал на странице в соцсети Truth Social.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути", - заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее Кая Каллас призвала к свержению власти в Иране, а Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран на фоне протестов в стране и возможных ударов Вашингтона.

