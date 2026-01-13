Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать власть 0 196

В мире
Дата публикации: 13.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать власть
ФОТО: Global Look Press

Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти.

Президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране продолжать захватывать органы власти. Об этом он написал на странице в соцсети Truth Social.

"Иранские патриоты, продолжайте протестовать, захватывайте свои [государственные] учреждения. Запишите имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену. Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся. Помощь уже в пути", - заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее Кая Каллас призвала к свержению власти в Иране, а Соединенные Штаты призвали своих граждан «немедленно» покинуть Иран на фоне протестов в стране и возможных ударов Вашингтона.

Читайте: Апокалипсис! США готовы сократить население Европы, России и Китая - американский учёный

Читайте нас также:
#Иран #США #Дональд Трамп #протесты #социальные сети #Кая Каллас #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
1
4

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новый министр обороны рассказал, сколько в Украине дезертиров и уклоняющихся
Изображение к статье: Профицит торгового баланса Китая составил рекордные 1,2 трлн долларов, превысив прогнозы
Изображение к статье: Посланники Трампа собираются ехать к Путину - Bloomberg
Изображение к статье: Дания усилит военное присутствие в Гренландии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия
Изображение к статье: Немцы построят в Литве «немецкую деревню» - квартал на 4 тыс. квартир для Бундесвера
В мире
Изображение к статье: Страна Восходящего Солнца оказалась вне конкуренции. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Нерегулярный режим сна увеличивает риск гипертонии на 71 процент
Люблю!
Изображение к статье: 5 признаков сексуальной женщины по мнению мужчин
Люблю!
Изображение к статье: Что выпил, что покушал, что радио послушал. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Синоптики рассказали о предстоящей погоде
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео