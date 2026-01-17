В состав украинской делегации в числе прочих входят глава офиса президента Кирилл Буданов и секретарь Совбеза Рустем Умеров. Переговоры пройдут на фоне усиления ударов России по инфраструктуре Украины.

В США в субботу, 17 января, прибыла делегация Украины для нового раунда переговоров с американскими посредниками о прекращении войны, развязанной против нее Россией . В состав делегации входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры между США и Украиной о возможных путях завершения войны продолжатся в этот же день в Майами. По данным украинской стороны, основное внимание будет уделено вопросам гарантий безопасности и долгосрочного экономического развития Украины.

Посреднические усилия Вашингтона продолжаются уже несколько недель, но по ключевым вопросам, таким как возможное вступление Украины в НАТО и территориальные притязания России, позиции Москвы и Киева по-прежнему существенно расходятся. Российская сторона настаивает на максималистских требованиях, которые, по оценке Киева, равносильны капитуляции Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании мирных переговоров. Зеленский в свою очередь неоднократно призывал усилить давление на Москву. Он также сообщил, что двусторонний документ с США о гарантиях безопасности для Украины в целом готов к финализации на высшем уровне.

Обсуждение соглашений на сотни миллиардов евро

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Майами планируется работа над соглашениями о гарантиях безопасности и "экономическом подъеме Украины" на сумму до 690 млрд евро. При благоприятном развитии событий подписание документов возможно уже на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Российская сторона в переговорах в Майами не участвует, но в ближайшее время ожидается поездка американских чиновников в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия рассчитывает на визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера для обсуждения путей завершения войны. В начале декабря оба уже посещали Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным .

Зеленский предупреждает об угрозе новых ударов

Накануне Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу предупредил о риске новых массированных российских авиаударов. Он пожаловался на нехватку средств противовоздушной обороны и призвал Запад ускорить их поставки.

На фоне сильных морозов, когда ночные температуры в ряде регионов опускаются до минус 20 градусов, Украина сталкивается с серьезными перебоями в энергоснабжении. Российские ракетные и дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к отключениям электричества и отопления во многих регионах. Особенно сложной остается ситуация в Киеве, где в последние дни вводятся аварийные отключения электроэнергии.

DW