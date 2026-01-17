Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Делегация Украины прибыла в США для переговоров о мире с РФ 2 391

В мире
Дата публикации: 17.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Делегация Украины прибыла в США для переговоров о мире с РФ
ФОТО: пресс-фото

В состав украинской делегации в числе прочих входят глава офиса президента Кирилл Буданов и секретарь Совбеза Рустем Умеров. Переговоры пройдут на фоне усиления ударов России по инфраструктуре Украины.

В США в субботу, 17 января, прибыла делегация Украины для нового раунда переговоров с американскими посредниками о прекращении войны, развязанной против нее Россией . В состав делегации входят глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

Переговоры между США и Украиной о возможных путях завершения войны продолжатся в этот же день в Майами. По данным украинской стороны, основное внимание будет уделено вопросам гарантий безопасности и долгосрочного экономического развития Украины.

Посреднические усилия Вашингтона продолжаются уже несколько недель, но по ключевым вопросам, таким как возможное вступление Украины в НАТО и территориальные притязания России, позиции Москвы и Киева по-прежнему существенно расходятся. Российская сторона настаивает на максималистских требованиях, которые, по оценке Киева, равносильны капитуляции Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь обвинил президента Украины Владимира Зеленского в затягивании мирных переговоров. Зеленский в свою очередь неоднократно призывал усилить давление на Москву. Он также сообщил, что двусторонний документ с США о гарантиях безопасности для Украины в целом готов к финализации на высшем уровне.

Обсуждение соглашений на сотни миллиардов евро

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что в Майами планируется работа над соглашениями о гарантиях безопасности и "экономическом подъеме Украины" на сумму до 690 млрд евро. При благоприятном развитии событий подписание документов возможно уже на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Российская сторона в переговорах в Майами не участвует, но в ближайшее время ожидается поездка американских чиновников в Москву. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия рассчитывает на визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера для обсуждения путей завершения войны. В начале декабря оба уже посещали Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным .

Зеленский предупреждает об угрозе новых ударов

Накануне Владимир Зеленский в вечернем обращении к народу предупредил о риске новых массированных российских авиаударов. Он пожаловался на нехватку средств противовоздушной обороны и призвал Запад ускорить их поставки.

На фоне сильных морозов, когда ночные температуры в ряде регионов опускаются до минус 20 градусов, Украина сталкивается с серьезными перебоями в энергоснабжении. Российские ракетные и дроновые удары по объектам энергетической инфраструктуры привели к отключениям электричества и отопления во многих регионах. Особенно сложной остается ситуация в Киеве, где в последние дни вводятся аварийные отключения электроэнергии.

DW

Читайте нас также:
#США #Украина #безопасность #переговоры #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Думаю с Путиным это уже всё обговорил

    0
    1
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Туда сюда обратно, о боже как приятно, единственный человек кто может это остановить это Путин , с ним и надо говорить, литиевые запасы уже принадлежат США , за оружие платит Европа, Трампу надо закончить войну чтобы начать ресурсы качать и ему наплевать русские или Украинцы там будут

    2
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Трампу не нравится власть в Иране и он хочет ее свергнуть
Изображение к статье: В Британии предложили присоединить США
Изображение к статье: Голодными не останемся: мировой урожай в этом году будет больше, чем в прошлом
Изображение к статье: Ты – мне, я – тебе: канадский рапс разменяли на китайские электромобили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: В Дании обвинили США в шпионаже за Гренландией
В мире
Изображение к статье: Скриншот: Youtube
Lifenews
Изображение к статье: Определен ранний признак развития хронических болезней почек
Техно
Изображение к статье: За все заплатят жители? Макрон призвал страны ЕС бороться с США
В мире
Изображение к статье: Нужно почаще выбираться на природу. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Цены на продукты, выдворение и судьба прослушки. Что обсудят депутаты? Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео