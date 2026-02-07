Под санкции попадет и перевод криптовалюты.

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций. Урсула фон дер Ляйен передала странам ЕС соответствующий проект. Утвердить его планируют к 4-й годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.

По данным Польского радио, в этом пакете, в частности, введение запрета на морские услуги для всех, кто занимается перевозкой нефтяного сырья из РФ.

Ещё 43 судна так называемого российского теневого флота будут внесены в чёрный список.

Санкции против 20 российских региональных банков.

Ужесточение мер по криптовалютам.

Для принятия пакета требуется единогласное решение всех стран Союза.