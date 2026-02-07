Венгрия не станет отправлять войска на Украину после завершения конфликта, так как это бы означало прямую конфронтацию с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

«Когда мы говорим о войне, мы должны говорить прямо. Сегодня опасность состоит в отправке на Украину венгерских денег. Завтра на войну могут отправить молодых венгров. Европейские войска на Украине будут означать прямой конфликт с Россией», — написал политик.

По словам Орбана, Венгрия отказывается участвовать в подобных инициативах.