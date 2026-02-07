Baltijas balss logotype
Удар по Москве: Трамп отменил пошлины для Индии, введенные из-за покупки российской нефти

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Удар по Москве: Трамп отменил пошлины для Индии, введенные из-за покупки российской нефти
ФОТО: Youtube

Президент США Дональд Трамп подписал указ, отменяющий дополнительные пошлины в 25% в отношении товаров из Индии, введенные из-за того, что эта страна покупает российскую нефть. Об этом пишет Reuters.

В указе, который вступает в силу днем 7 февраля, уточняется, что если министерство торговли США обнаружит, что Индия возобновила прямой или косвенный экспорт нефти из России, пошлины могут вернуть, цитирует "Медуза".

Также в действие вступило торговое соглашение, в рамках которого Индия обязуется закупить американские товары на общую сумму в 500 миллиардов долларов в течение пяти лет — в том числе нефть, газ, уголь, драгоценные металлы, самолеты и высокотехнологическую продукцию.

В рамках этого соглашения базовые пошлины для Индии, действовавшие независимо от закупок российской нефти, были снижены с 25% до 18%. Таким образом, новая общая ставка для индийских товаров на американском рынке вместо 50% составит 18%.

Трамп ввел дополнительные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти в августе 2025 года. Уже в октябре президент США заявил, что премьер Индии Наренда Моди пообещал ему прекратить закупки — однако они продолжились.

Индия после начала большой российско-украинской войны стала одним из двух главных покупателей российской нефти, практически сравнявшись по объемам закупки с Китаем. Против Пекина Трамп дополнительных пошлин за российскую нефть не вводил.

#США #нефть #торговля #Индия #экономика #Россия #политика
Редакция BB.LV
Редакция BB.LV
