Сбалансированное питание играет ключевую роль не только в поддержании общего здоровья и веса, но и в нормальном функционировании внутренних органов.

WebMD делится информацией о том, какие продукты полезны для легких, а какие могут им навредить.

Полезные продукты для легких

С высоким содержанием клетчатки

Что объединяет малину, горох, чечевицу и черную фасоль? Все они являются источниками клетчатки, что благоприятно сказывается на легких. Исследования показывают, что у людей с высоким потреблением клетчатки легочные функции лучше, чем у тех, кто ест ее недостаточно. К другим продуктам, богатым клетчаткой, относятся спагетти из цельной пшеницы, печеная фасоль, семена чиа, киноа, груши и брокколи.

Кофе

Хорошие новости для поклонников кофе: утренняя чашка может оказать положительное влияние на легкие. Исследования указывают на связь между регулярным употреблением кофе и состоянием легких. Это может быть связано с кофеином, который обладает противовоспалительными свойствами, а также с полифенолами, известными своими антиоксидантными и противовоспалительными эффектами.

Цельнозерновые продукты

Цельнозерновые продукты также полезны для легких. К ним относятся коричневый рис, цельнозерновой хлеб, макароны из цельной пшеницы, овес, киноа и ячмень. Эти продукты не только богаты клетчаткой, обладающей антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, но и содержат витамин Е, селен и незаменимые жирные кислоты, способствующие здоровью легких. Рафинированные зерна, такие как белая мука и белый рис, теряют множество питательных веществ в процессе обработки.

Ягоды

Красные и синие фрукты, такие как черника и клубника, содержат флавоноид антоциан, который придает им цвет и является мощным антиоксидантом. Исследования показывают, что этот пигмент может замедлить естественное ухудшение состояния легких с возрастом. В одном из исследований у пожилых мужчин, употреблявших как минимум две порции черники в неделю, наблюдалось значительно меньшее снижение функции легких по сравнению с теми, кто ел меньше черники или не ел ее вовсе.

Листовые зеленые овощи

Заполните свою тарелку шпинатом, мангольдом и другими листовыми овощами, чтобы снизить риск развития рака легких. Одно исследование показало, что китайская зелень особенно эффективна в этом отношении. Это может быть связано с высоким содержанием каротиноидов, которые являются антиоксидантами.

Помидоры

Помидоры являются основным источником ликопина, который связан со здоровьем легких. Употребление помидоров и томатных продуктов, таких как томатный сок, может снизить воспаление дыхательных путей при астме и уменьшить риск смерти при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Ликопин также ассоциируется с меньшим снижением функции легких у молодых людей, особенно у тех, кто ранее курил.

Продукты, вредящие легким

Обработанное мясо

Исследования показывают, что существует связь между потреблением обработанного или консервированного мяса и ухудшением функции легких. Ученые полагают, что нитриты, используемые в процессе переработки и консервирования мясных изделий, могут вызывать воспаление и стресс для легких. К обработанному мясу относятся бекон, ветчина, мясные деликатесы и колбасы.

Сладкие напитки

Сделайте одолжение своим легким и замените безалкогольные напитки на воду. Исследования показывают, что взрослые, употребляющие более пяти подслащенных безалкогольных напитков в неделю, чаще страдают хроническим бронхитом, а дети чаще болеют астмой. Неясно, является ли причиной этого газировка, но связь очевидна. Если вы курите, даже несладкие безалкогольные напитки могут негативно сказаться на ваших легких.

Избыточное количество соли

Немного соли добавляет вкуса, но избыток может привести к проблемам с легкими. Люди, употребляющие много соли, чаще страдают от хронического бронхита. Диета с высоким содержанием натрия может усугубить симптомы астмы, но вы можете помочь своим легким, если на некоторое время откажетесь от соли. Готовьте дома и избегайте ресторанов и упакованных продуктов. Обязательно читайте этикетки и проконсультируйтесь с врачом о допустимой норме. Обычно предел составляет от 1500 до 2300 мг в день.

Чрезмерное употребление алкоголя

Злоупотребление алкоголем вредно как для печени, так и для легких. Сульфиты, содержащиеся в алкоголе, могут ухудшить симптомы астмы, а этанол негативно влияет на клетки легких. При чрезмерном употреблении увеличивается риск пневмонии и других легочных заболеваний. Однако умеренное потребление, например, два напитка в день, особенно если это вино, может быть полезным для легких. Тем не менее, эксперты не рекомендуют начинать пить, а если вы уже пьете, соблюдайте умеренность.

Источник: 1001sovet