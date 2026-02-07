После бессонной ночи уровень энергии сильно падает, и обычные задачи превращаются в тяжёлый труд. Но если вам всё же нужно оставаться активным и работоспособным в течение дня, существуют практичные способы поддержать бодрость и концентрацию — без экстремальных мер и вредных привычек.

Разгоните кровь

Лёгкий самомассаж шейно-воротниковой зоны, а также мочек ушей, способствует улучшению кровотока. Усиленное кровообращение помогает головному мозгу получать больше кислорода и питательных веществ — вы почувствуете себя бодрее и сможете выполнять повседневные дела с меньшим напряжением.

Кофе — да, но в меру

Старая добрая чашка кофе остаётся одним из самых эффективных способов взбодриться после недосыпа. Но перегибать с количеством не стоит: слишком много кофеина может привести к перевозбуждению, учащённому сердцебиению и нарушению концентрации. Пейте кофе в обычной для вас порции или попробуйте альтернативу — чай с настойкой элеутерококка или женьшеня, которые тоже тонизируют нервную систему.

Не забывайте про питьевой режим: обезвоживание усиливает чувство усталости, поэтому в течение дня важно пить достаточно воды.

Обед с умом

Выбор пищи тоже влияет на вашу активность. Сладкие булочки и конфеты дают лишь кратковременный подъём энергии, а затем — ещё более сильное желание прилечь. Гораздо лучше включить в завтрак или обед сложные углеводы: каши, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, гречневую кашу, киноа или булгур. Такие продукты обеспечивают стойкий приток энергии и помогают дольше оставаться активным.

Короткий дневной сон

Если есть возможность, короткий отдых длительностью 20–30 минут способен творить чудеса. Такой микросон не влияет на ночной режим, но помогает восстановить бодрость и концентрацию. Главное — не проспать больше, иначе вы рискуете почувствовать себя ещё более сонным после пробуждения.

Согласно исследованиям, короткие дневные сны улучшают внимание и работоспособность без ущерба для ночного сна — они активизируют мозг и помогают «перезагрузиться» после недосыпа.

Освещение, которое бодрит

Темнота стимулирует выработку мелатонина — гормона сна. Чтобы сигнализировать организму, что ещё не время отдыхать, обеспечьте себе яркий свет. Включите все лампы в помещении, а при возможности выйдите на улицу или балкон хотя бы на 10–15 минут под естественным светом.

Утреннее или дневное солнце помогает «перезапустить» циркадные ритмы и снизить дневную сонливость — это подтверждают эксперты по сну.

Жуйте жвачку

Кажется простым, но жевательная резинка, особенно мятная, активизирует мозг и улучшает концентрацию. Мята в аромате или эфирных маслах стимулирует внимание, а сам процесс жевания поддерживает активность нервной системы.