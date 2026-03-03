Baltijas balss logotype
Сочный люля-кебаб без мангала: легендарный рецепт, который получится у всех 0 297

Люблю!
Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сочный люля-кебаб без мангала: легендарный рецепт, который получится у всех

Люля-кебаб — это классика восточной кухни, название которой в переводе с персидского означает «жареное мясо». Настоящий люля готовят из рубленой баранины с добавлением мелко нарезанного репчатого лука и курдючного сала. Именно сочетание мяса и сала делает кебаб сочным, а правильная техника вымешивания превращает фарш в плотную, вязкую массу, которая не развалится при жарке.

Легендарный люля-кебаб!

Главный секрет — не жалеть времени. Фарш необходимо тщательно вымешивать минимум 8–10 минут, а если добавить ещё 5–7 минут, структура станет ещё лучше. За это время мясной белок активируется, и масса приобретает нужную плотность. После вымешивания фарш обязательно отправляют в холодильник минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Так вкус станет более насыщенным, а кебабы будут держать форму идеально.

Перед жаркой сформируйте аккуратные продолговатые котлеты, проткните их вдоль шпажкой или шампуром и плотно прижмите, чтобы внутри не осталось воздуха. Это важно: пустоты могут привести к растрескиванию во время приготовления.

Готовить люля-кебаб можно как на углях, так и дома на сковороде. В домашних условиях они получаются не менее сочными и ароматными, если соблюдать технологию и не пересушить мясо.

Ингредиенты

  • Фарш из баранины — 1 кг
  • Курдючное сало — 180 г
  • Репчатый лук — 180 г
  • Зира молотая — по вкусу
  • Кориандр молотый — 1 ст. ложка
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Соль — 1 ст. ложка
  • Растительное масло — 0,5 ст. ложки

Как приготовить люля-кебаб

  1. Мелко измельчите курдючное сало и репчатый лук. Смешайте их с фаршем.
  2. Добавьте зиру, кориандр, чёрный перец и соль.
  3. Вымешивайте фарш руками не менее 10 минут до вязкой, плотной консистенции.
  4. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 2–3 часа.
  5. Сформируйте плотные котлеты весом примерно по 100 г.
  6. Проткните каждую деревянной шпажкой и сформируйте вокруг неё плотную «колбаску», тщательно уплотняя мясо.
  7. Разогрейте сковороду, слегка смажьте растительным маслом и выложите заготовки.
  8. Жарьте 4–5 минут на среднем огне, постоянно переворачивая до образования румяной корочки.
  9. Уменьшите огонь до умеренного и готовьте ещё около 10 минут, регулярно переворачивая.

Подавайте люля-кебаб с зеленью, кольцами свежего лука, красным или чесночным соусом.

Важно помнить

Для идеального люля-кебаба фарш нужно вымешивать долго и тщательно — именно это делает его упругим и предотвращает распад во время жарки.

Источник

#кулинария #лук #специи #мясо
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
