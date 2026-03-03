С началом весеннего сезона 2026 обувь выходит за рамки базовой функциональности и превращается в ключевой элемент стильного образа. По итогам показов и уличного стритстайла сразу несколько направлений в дизайне кроссовок набирают силу, отражая как возвращение к эстетике прошлых десятилетий, так и стремление к новым выразительным формам.

Основные тенденции и стили

Элегантные беговые силуэты и minimal-кроссовки

Тонкие низкопрофильные модели с аккуратной шнуровкой и почти плоской подошвой становятся ответом на несколько лет доминирования массивных «dad sneakers». Они легко вписываются в городские ансамбли с прямыми брюками, платьями или юбками, создавая вытянутый силуэт без лишнего объёма. Эта тенденция подтверждается западными модными источниками, где slim-sneakers называют одним из ключевых трендов сезона 2026.

Базовые белые кеды как универсальная классика

Белые тканевые или кожаные классические кроссовки продолжают оставаться важной частью гардероба, играя роль нейтрального, но продуманного строительного блока в образе. Такие модели легко сочетаются с тренчами и монохромными луки.

Sneakerina — гибрид балеток и кроссовок

Мягкие, лёгкие модели с атласными деталями, лентами и «балетной» эстетикой уверенно переходят из прошлых сезонов в весну 2026. Эти sneakers-балетки сочетают комфорт и женственность, что подтверждают показы таких домов, как Prada и Simone Rocha.

Яркие цвета и акцентные детали

Если ранее удобная обувь чаще служила фоном, в 2026 она выходит на первый план за счёт насыщенных оттенков — алого, ультрамаринового, лаймового и жёлтого. Яркие кроссовки способны стать основным акцентом образа, а не просто дополнением к нему.

Горпкор и утилитарные модели

Обувь, вдохновлённая треккингом и активным отдыхом, остаётся востребованной, сочетая технологичные материалы с модным дизайном. Такие модели уже давно перестали быть исключительно спортивными и теперь используются в повседневном стиле.

Гибриды и декоративные sneakers

Дизайнерские решения, где кроссовки сочетаются с элементами классической обуви или украшены вышивкой, пайетками и декоративными вставками, отражают расширение жанров обувной моды. Коллаборации между спортивными и люксовыми брендами продолжают размывать границы между street-style и high-fashion.

...Сезон весна-лето 2026 становится для кроссовок не просто очередным этапом эволюции, а настоящим возвращением их в статус центрального модного акцента. От сдержанной минималистской эстетики до ярких и выразительных форм — обувь является важным инструментом для выражения индивидуальности в новом модном цикле.