Весна-лето 2026: кроссовки вновь становятся центральным трендом сезона 0 416

Дата публикации: 03.03.2026
BB.LV
С началом весеннего сезона 2026 обувь выходит за рамки базовой функциональности и превращается в ключевой элемент стильного образа. По итогам показов и уличного стритстайла сразу несколько направлений в дизайне кроссовок набирают силу, отражая как возвращение к эстетике прошлых десятилетий, так и стремление к новым выразительным формам.

Основные тенденции и стили

Элегантные беговые силуэты и minimal-кроссовки

Тонкие низкопрофильные модели с аккуратной шнуровкой и почти плоской подошвой становятся ответом на несколько лет доминирования массивных «dad sneakers». Они легко вписываются в городские ансамбли с прямыми брюками, платьями или юбками, создавая вытянутый силуэт без лишнего объёма. Эта тенденция подтверждается западными модными источниками, где slim-sneakers называют одним из ключевых трендов сезона 2026.

-krosivky-2026-1-fabi-com-ua.jpg

Базовые белые кеды как универсальная классика

Белые тканевые или кожаные классические кроссовки продолжают оставаться важной частью гардероба, играя роль нейтрального, но продуманного строительного блока в образе. Такие модели легко сочетаются с тренчами и монохромными луки.

Sneakerina — гибрид балеток и кроссовок

Мягкие, лёгкие модели с атласными деталями, лентами и «балетной» эстетикой уверенно переходят из прошлых сезонов в весну 2026. Эти sneakers-балетки сочетают комфорт и женственность, что подтверждают показы таких домов, как Prada и Simone Rocha.

8a6f7b.jpg

Яркие цвета и акцентные детали

Если ранее удобная обувь чаще служила фоном, в 2026 она выходит на первый план за счёт насыщенных оттенков — алого, ультрамаринового, лаймового и жёлтого. Яркие кроссовки способны стать основным акцентом образа, а не просто дополнением к нему.

Горпкор и утилитарные модели

Обувь, вдохновлённая треккингом и активным отдыхом, остаётся востребованной, сочетая технологичные материалы с модным дизайном. Такие модели уже давно перестали быть исключительно спортивными и теперь используются в повседневном стиле.

image787745.jpg

Гибриды и декоративные sneakers

Дизайнерские решения, где кроссовки сочетаются с элементами классической обуви или украшены вышивкой, пайетками и декоративными вставками, отражают расширение жанров обувной моды. Коллаборации между спортивными и люксовыми брендами продолжают размывать границы между street-style и high-fashion.

...Сезон весна-лето 2026 становится для кроссовок не просто очередным этапом эволюции, а настоящим возвращением их в статус центрального модного акцента. От сдержанной минималистской эстетики до ярких и выразительных форм — обувь является важным инструментом для выражения индивидуальности в новом модном цикле.

#мода #дизайн #стиль #обувь #кроссовки #мода советы стиль #цвета
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
