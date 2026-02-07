Между США и Россией есть вероятность подписания документов об экономическом сотрудничестве на сумму около 12 триллионов долларов. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами.

По словам главы государства, разведка ознакомила его с так называемым "пакетом Дмитриева", предлагающим экономическое сотрудничество между РФ и США.

"Там объем около 12 триллионов долларов. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией", – сказал президент.

По его словам, в СМИ есть разные сигналы, что в этих документах могут быть также вопросы, связанные с Украиной. "Мы четко показываем, что Украина не будет поддерживать даже вероятные такие договоренности сторон о нас без нас", – подчеркнул глава государства.

РФ на мирных переговорах требует от США признать Крым российским, но Украина такие договорённости не поддержит, заявил Зеленский.

"Я считаю, что скорее всего Россия дает сигнал Америке – признайте Крым", — сказал Зеленский.

"Мы просто говорим, что если кто-то хочет решить за нас те вопросы, которые противоречат Конституции Украины или украинскому законодательству, то таких договоренностей Украина поддерживать не будет", — заявил президент.