Молдова запустила процесс выхода из СНГ 3 708

Дата публикации: 20.01.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Молдова запустила процесс выхода из СНГ
ФОТО: Unsplash

Власти Молдовы начали процесс денонсации трех соглашений о членстве республики в СНГ. По словам министра иностранных дел Попшоя, речь идет о юридическом выходе из содружества, де-факто членство приостановлено уже ранее, пишет DW.

Кишинев начал процесс денонсации трех основополагающих соглашений, лежащих в основе ее членства Молдовы в Содружестве независимых государств (СНГ). Об этом в понедельник, 19 января, заявил в эфире Radio Moldova министр иностранных дел страны Михай Попшой, подчеркнув, что после прекращения действия этих соглашений, официально и юридически "Молдова больше не будет входить в состав СНГ", притом что де-факто ее членство было приостановлено уже "некоторое время назад".

Вице-премьер и глава МИД Молдовы уточнил, что речь идет об Уставе СНГ, подписанном в Минске 22 января 1993 года; Соглашении о создании СНГ от 8 декабря 1991 года, а также Приложении к этому соглашению от 22 декабря 1991 года. По словам Попшоя, процесс денонсации уже идет, и депутаты парламента рассмотрят соответствующие документы в самом начале новой парламентской сессии.

"Вероятно, к середине февраля мы завершим процедуры в правительстве, после чего решение будет принято парламентом", - цитирует министра молдавское государственное информагентство "Молдпресс".

Михай Попшой назвал разрыв соглашений о членстве Молдовы в СНГ "важным шагом в укреплении европейской ориентации страны".

Молдавский министр иностранных дел уточнил, что в общей сложности Республика Молдова подписала с СНГ 283 соглашения; 71 из них уже денонсировано, еще около 60 находятся в процессе денонсации. При этом, по словам Попшоя, Кишинев не намерен отказываться от таких договоренностей, которые приносят экономическую выгоду или имеют практическое значение для граждан, пока они не противоречат европейскому курсу страны.

DW

#парламент #Молдова #СНГ #внешняя политика #политика
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • АП
    Алексей Попович
    20-го января

    А что, СНГ ещё существует?

    1
    7
  • С
    Сарказм
    Алексей Попович
    20-го января

    Фактически уже нет, с тех пор, как всем стало очевидно, что а) это инструмент для загона в стойло и лишения стран туда входящих суверинетета в пользу плешивого маразматика б) за вышеуказанное лишение страны не получают вообще ничего: ни безопасности, ни особых экономических выгод, а лишь весьма короткий поводок,нищету, отсталость, часто авторитатарную диктатуру и невозможность начать сближение с цивилизованным миром. Ну и + последние 4 года - перспективу замазаться в военных преступлениях и повышенное внимание служб цивилизованного мира, отвечающих за санкционную политику. Дураков подписываться на такое особо нет (исключая бульбофюрера, но у того особого выбора нет), так что все рванули искать себе другую крышу. Что касается конкретно Молдовы, то в принципе якшаться со страной, которая сначала явно организовала на ее территории мини гражданскую войнушку, затем прикинулась "миротворцем", отторгла от нее часть территории, где сохраняет свое военное присутствие и далее последовательно на протяжении многих лет вмешивается в ее внутренние дела (в частности выборы), а когда все это не удалось - перешла к прямым угрозам, реализовать которые мешает в принципе только героическая Украинв, и все это при наличии реально братской Румынии под боком - это сродни мазохизму, бежать из всех этих СНГ/ОДКБ и проч. стоило давным-давно.

    0
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    20-го января

    Народ не должен допустить, ничем хорошим это не кончается

    6
    6
Читать все комментарии

