Следующая встреча Украины, России и США может пройти на следующей неделе, заявил президент Украины Владимир Зеленский после переговоров представителей трех стран в ОАЭ. По его словам, делегации успели многое обсудить.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедшие в Абу-Даби двухдневные переговоры украинской, российской и американской делегаций о мирному урегулированию. "Многое успели обсудить и важно, что разговоры были конструктивными", - написал он в соцсетях в субботу, 24 января, по итогам доклада представителей Киева.

По словам Зеленского, обсуждение были сосредоточено на возможных параметрах окончания войны и необходимых для этого гарантиях безопасности Украины. По итогам переговоров делегации намерены согласовать с руководством своих стран дальнейшие шаги, определены вопросы следующей встречи. "При готовности двигаться дальше - а Украина готова - состоятся следующие встречи, и потенциально - на следующей неделе", - добавил Зеленский.

"Позитивная и конструктивная атмосфера"

О результатах трехсторонних переговоров объявят "уполномоченные лица в столицах", написал ТАСС со ссылкой на источник. На встрече имело место прямое взаимодействие между сторонами, она прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, заявил представитель правительства ОАЭ.

Между тем, Белый дом также остался доволен ходом переговоров, написал телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации. Сообщается, что следующий раунд, возможно, состоится в Абу-Даби на следующей неделе. Издание Axios написало, что одной из ключевых тем переговоров стал вопрос контроля над территориями на востоке Украины.

Двухдневные переговоры Украины, РФ и США

Второй раунд переговоров представителей РФ, Украины при посредничестве США об окончании российского вторжения в Украину состоялся в Абу-Даби 24 января. Почти трехчасовые обсуждения прошли в закрытом режиме. Первая встреча состоялась днем ранее.

Украинскую делегацию возглавлял секретарь СНБО Рустем Умеров. В переговорах также участвовал в числе прочих глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Россию на переговорах представляли чиновники Минобороны во главе с начальником главного управления Генштаба Игорем Костюковым. В американскую делегацию входили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Представители трех государств провели прямые консультации по мирному плану США впервые с начала войны. Незадолго до начала переговоров Москва подтвердила свое максимальное требование о выводе украинской армии со всего Донбасса, включая ранее неподконтрольные России территории. Украина категорически отказывается это делать. После первого дня переговоров РФ совершила очередную масштабную атаку на Украину. В Киеве заявили, что российские ракеты направлены в том числе против мирного процесса.