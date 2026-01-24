В 16 американских штатах объявили чрезвычайное положение 1 1500

В мире
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: В 16 американских штатах объявили чрезвычайное положение

Как минимум в 16 американских штата объявили о введении чрезвычайного положения из-за зимнего шторма.

По данным CNN, в список входят Делавэр, Миссури, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Теннесси, Алабама, Джорджия, Северная Каролина, Южная Каролина, Вирджиния, Нью-Йорк, Кентукки, Мэриленд, Нью-Джерси и Канзас.

Также указ о введении чрезвычайного положения подписали губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, губернатор Техаса Грег Эбботт и мэр Вашингтона Мюриэль Боузер.

В южно-центральной части США начался снег и образовался гололед. По прогнозу Национальной метеорологической службы, в течение выходных шторм затронет территорию протяженностью более 2000 миль от Техаса до Новой Англии.

Мобилизованы аварийно-спасательные службы и привлечена к работе снегоуборочная техника в рамках подготовки к шторму.

На фоне непогоды число отмененных рейсов в США продолжает расти. По данным FlightAware, 24 января отменено более 3250 перелетов, а в воскресенье - еще более 5900.

#США #авиация #погода #шторм
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
