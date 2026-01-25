Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Русский язык! Зеленский сорвался во время общения с президентами Литвы и Польши 2 20061

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Русский язык! Зеленский сорвался во время общения с президентами Литвы и Польши
ФОТО: Global Look Press

Зеленский сорвался на русский язык, общаясь с президентами стран ЕС - Польши и Литвы - говоря о гарантиях Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, общаясь с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Каролем Навроцким, сорвался на русский язык. Встреча лидеров стран транслировалась на YouTube.

Украинский лидер в ходе своего выступления начал требовать от союзников гарантий безопасности для республики. Собираясь произнести украинское слово «можливість», он внезапно переключился на русский, сказав «возможность».

«Конкретные гарантии безопасности для Украины дают возмо...(можливість) определить конкретную дату окончания этого [конфликта]», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины в рамках мирных переговоров согласился дать официальный статус русскому языку. В проекте совместного плана ЕС и Киева по прекращению огня есть пункт об обязательстве Киева и Москвы усилить «взаимопонимание и уважение к разнообразию языков, культур и религий».

×
Читайте нас также:
#Литва #русский язык #Польша #Украина #youtube #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
48
3
0
1
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео