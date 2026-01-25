Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО 2 291

В мире
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трампа обвинили в оскорблении солдат НАТО
ФОТО: Global Look Press

Бывший министр обороны ФРГ Гуттенберг обвинил Трампа в оскорблении солдат НАТО.

Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг обвинил президента США Дональда Трампа в оскорблении солдат НАТО. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Bild.

Политика возмутили слова главы Белого дома о бесполезности союзников по НАТО в Афганистане. Такую оценку он назвал «пощечиной раненым в этом конфликте военнослужащим и семьям погибших».

«Гротескное искажение фактов и пощечина солдатам, которые в рамках союзнических обязательств сражались бок о бок с американскими товарищами», — заявил цу Гуттенберг.

По его словам, Трампу следовало бы извиниться за свои слова, но он «разумеется» не ждет от него такого шага.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Германия #политика
