Во время протестов в Иране убито более 6100 человек - активисты

Дата публикации: 27.01.2026
С начала протестов в декабре в Иране были убиты более 6100 человек, во вторник заявило базирующееся в США информационное агентство по правам человека HRANA, пишет LETA со ссылкой на AP.

HRANA сообщила, что на данный момент подтверждена гибель 6126 человек. Среди погибших — по меньшей мере 5777 демонстрантов, 214 представителей сил безопасности, 86 несовершеннолетних и 49 гражданских лиц, не связанных с протестами.

Активисты отметили, что оценка и проверка числа погибших занимает много времени, так как процесс затрудняют перебои и ограничения в работе интернета.

Иранские власти признали, что в ходе подавления протестов погибли 3117 человек.

Редактор: Юлия Баранская
