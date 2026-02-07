Baltijas balss logotype
Трамп не извинился за ролик с супругами Обама в виде обезьян 0 441

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Трамп не извинился за ролик с супругами Обама в виде обезьян

Президент США не считает ошибкой размещение в его соцсети Truth Social видеоролика, где экс-глава государства Барак Обама и его жена Мишель показаны в образе обезьян. Позднее ролик удалили из аккаунта Трампа.

Президент США Дональд Трамп отказался извиняться за опубликованный им в его соцсети Truth Social видеоролик, на котором экс-глава государства Барак Обама и его жена Мишель были изображены в образе обезьян. "Я не сделал никакой ошибки", - заявил Трама журналистам вечером в пятницу, 6 февраля.

Скандальная публикация появилась в аккаунте Дональда Трампа в ночь на 6 февраля. Видеоролик продолжительностью 62 секунды было посвящено возможным нарушениям на президентских выборах в 2020 году. Тогда Трамп уступил кандидату от Демократической партии Джозефу Байдену, но отказался признать поражение. В конце ролика под песню "The Lion Sleeps Tonight" появляется вставка с обезьянами, к которым пририсованы лица Обамы и его супруги.

#социальные сети #Мишель Обама #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
