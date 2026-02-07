Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украинская «минималка» оказалась самой низкой в Европе - Euronews 1 434

В мире
Дата публикации: 07.02.2026
УНИАН
Изображение к статье: Украинская «минималка» оказалась самой низкой в Европе - Euronews

Даже в Молдове минимальная ставка почти в два раза выше украинской.

Официальный уровень минимальной зарплаты в Украине является самым низким среди всех стран европейского континента. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Так, по состоянию на январь текущего года среди стран-членов ЕС самая низкая "минималка" была в Болгарии – 620 евро в месяц. А вот абсолютным лидером по этому показателю является Люксембург – 2704 евро.

Если учесть страны, не входящие в Евросоюз, но являющиеся кандидатами на членство, то в Украине самая низкая "минималка" на континенте – 173 евро. Даже Молдова, которая является предпоследней в списке, может похвастаться зарплатами от 319 евро.

В первую пятерку по размеру минимальной зарплаты в Европе вошли:

Люксембург Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия

Последними в списке являются:

  1. Болгария.

  2. Северная Македония.

  3. Албания.

  4. Молдова.

  5. Украина.

Латвия на девятом месте с конца.

Читайте нас также:
#Европа #минимальная зарплата #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го февраля

    Маленькая пенсия бережёт вас от наркотиков, игры в казино, прочих соблазнов и даже от поездок в Китай и Италию.

    Не благодарите!

    14
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В край нетронутой природы могут явиться непрошеные гости. Иконка видео
Изображение к статье: Такие удобства воспитывают чувство коллектива. Иконка видео
Изображение к статье: Хуситы держат в заложниках десятки сотрудников ООН в Йемене - СМИ
Изображение к статье: Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика - эксперт

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных
Изображение к статье: Украина в приоритете: часть бюджета Риги уйдет в Киев
Политика
Изображение к статье: Яблочные розы - изысканный и аппетитный десерт
Еда и рецепты
Изображение к статье: Хуже кофе: лакомство, которое делает ваши ночи бессонными
Люблю!
Изображение к статье: Иран будет обогащать уран, даже если это приведет к войне с США - Аракчи
В мире
Изображение к статье: На юге Латгале высота снежного покрова составляет до 46 сантиметров
Наша Латвия
Изображение к статье: В пустыне Атакама впервые зафиксировали каннибализм среди жаб
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео