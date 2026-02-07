Даже в Молдове минимальная ставка почти в два раза выше украинской.

Официальный уровень минимальной зарплаты в Украине является самым низким среди всех стран европейского континента. Об этом пишет Euronews со ссылкой на данные Евростата.

Так, по состоянию на январь текущего года среди стран-членов ЕС самая низкая "минималка" была в Болгарии – 620 евро в месяц. А вот абсолютным лидером по этому показателю является Люксембург – 2704 евро.

Если учесть страны, не входящие в Евросоюз, но являющиеся кандидатами на членство, то в Украине самая низкая "минималка" на континенте – 173 евро. Даже Молдова, которая является предпоследней в списке, может похвастаться зарплатами от 319 евро.

В первую пятерку по размеру минимальной зарплаты в Европе вошли:

Люксембург Ирландия. Германия. Нидерланды. Бельгия

Последними в списке являются:

Болгария. Северная Македония. Албания. Молдова. Украина.

Латвия на девятом месте с конца.