Цены на электричество и газ в Европе - Рига между Парижем и Копенгагеном

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
Euronews
Изображение к статье: Цены на электричество и газ в Европе - Рига между Парижем и Копенгагеном

Цены на электроэнергию и газ сильно различаются по Европе. С учётом паритета покупательской способности (ППС) наибольшая нагрузка на домохозяйства ложится в странах Центральной и Восточной Европы.

После вторжения России в Украину в начале 2022 года цены на энергию для населения в Европе резко выросли. Примерно через год они стабилизировались, но, по данным Индекса цен на энергию для домашних хозяйств (HEPI), по‑прежнему остаются выше докризисного уровня.

Затраты на энергию особенно критичны для малообеспеченных домохозяйств, которые тратят на них большую долю своего бюджета. В среднем, по данным Eurostat, электричество, газ и другие виды топлива составляют 4,6% от общих расходов домохозяйств в ЕС.

Какие столицы европейских стран сегодня платят за электричество и газ больше всего, а какие — меньше всего, по состоянию на начало 2026 года?

Начиная с 2 января 2026 года, розничные цены на электроэнергию для бытовых потребителей варьировались от 8,8 c€/kWh в Киеве до 38,5 c€/kWh в Берне, тогда как средний показатель по ЕС составлял 25,8 c€/kWh.

Берлин (38,4), Брюссель (36,5), Дублин (36,5), Лондон (36,4) и Прага (36,4) вошли в число самых дорогих городов по ценам на электроэнергию для домохозяйств.

Помимо Киева, самые низкие тарифы для домашних хозяйств предлагают Будапешт (9,6), Подгорица (11,1) и Белград (11,6).

Рига показала результат выше среднего (26,5).

В целом в столицах стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Праги, электричество обходится дешевле.

В столицах пяти крупнейших экономик Европы цены на электроэнергию регулярно превышают средний уровень по ЕС, и январь 2026 года не стал исключением.

#Рига #Украина #газ #Европа #энергетика #Россия #тарифы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
