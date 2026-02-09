Baltijas balss logotype
«Говорят одно, делают другое»: МИД России обвинил США в нарушении обещаний Путину 2 831

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
Meduza.io
«Говорят одно, делают другое»: МИД России обвинил США в нарушении обещаний Путину
ФОТО: Youtube

США теперь сами не готовы на свои предложения по Украине, сделанные на встрече Владимира Путина с Дональдом Трампом в Анкоридже, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS.

По словам Лаврова, администрация Трампа «не оспаривает» законы об ограничениях против России, принятые еще его предшественником Джо Байденом. Глава российского МИД отметил, что уже при Трампе США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти», «причем это сделали осенью, через пару недель после очень хорошей встречи Путина и Трампа в Анкоридже», цитирует "Медуза".

"То есть вроде бы нам говорят, что надо решить украинскую проблему. Ну вот в Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена. <…> Неважно, что там будут говорить на Украине, в Европе, мы прекрасно видим пещерную русофобию большинства режимов в Европейском союзе, за редчайшими исключениями. Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И раз так, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", - отметил Лавров.

"Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, война против танкеров устраивается, как вы знаете, в открытом море в нарушение Конвенции по морскому праву. Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые доступные российские энергоносители", - посетовал глава российского МИДа.

Лавров добавил, что США «объявили задачу экономического доминирования». «Поэтому здесь, помимо того, что вроде бы с Украиной-то они предложили и мы готовы были, а теперь они не готовы. Помимо этого, еще и в сфере экономики никакого там радужного будущего мы не видим», — сказал он.

Встреча Трампа с Путиным на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже прошла в августе 2025 года. По итогам оба лидера вышли к прессе и зачитали свои заявления, однако на вопросы журналистов отвечать не стали. После этой встречи в риторике Кремля появилось словосочетание «дух Анкориджа» — так называют некие договоренности, достигнутые президентами США и России во время переговоров, однако об их сути ничего не известно.

#США #Украина #санкции #Дональд Трамп #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    9-го февраля

    Никогда сша и Россия не были друзьями, нет и не будут, России нельзя доверять сша, лучше не терять бдительность и готовиться к предстоящей войне, сша Никогда не откажется от своих планов мирового господства.

    15
    1
  • АП
    Алексей Попович
    Злой
    9-го февраля

    Не то, чтобы я спорю, но тем не менее в двух Мировых войнах США и Россия были на одной стороне, а также Россия поддержала США в борьбе за независимость. Ну и так ,для общего развития, каждой год на день независимости в США возле Капитолия поют "Боже царя храни".

    2
    1

