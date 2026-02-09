Американский бизнесмен Илон Маск пообещал оплатить услуги адвоката лицам, которые дадут показания по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом он заявил в соцсети X.

Миллиардер отреагировал на публикацию пользователя, который задался вопросом, почему список клиентов Эпштейна не передали конгрессменам США для публикации, если за счет этого опасающиеся юридического преследования источники могли бы избежать этой угрозы.

«Я оплачу защиту любому, кто расскажет правду об этом и из-за этого попадет под иск», — ответил Маск.