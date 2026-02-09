Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Трамп опубликовал карту США с Канадой, Гренландией и Венесуэлой 0 616

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial

Фото: @realDonaldTrump / TruthSocial

Президент США Дональд Трамп в очередной раз пошутил над мировыми лидерами, опубликовав карту, на которой Канада, Гренландия и Венесуэла обозначены как часть США. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

На картинке, созданной искусственным интеллектом, европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, смотрят на изображение, пока Трамп демонстрирует захваченную территорию.

Американский лидер поделился этим изображение на своей странице в социальной сети Truth Social, но не сопроводил пост текстом.

Ранее глава Белого дома уже показывал карты, где Канада является частью США. Отмечается, что Трамп предлагал Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата.

Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #Канада #Венесуэла #социальные сети #Гренландия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео