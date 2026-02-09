Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США отвергли предложение Зеленского 1 1680

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: США отвергли предложение Зеленского
ФОТО: Global Look Press

Guardian: CША отвергли предложение Зеленского по мирному соглашению.

Американская сторона отвергает предложение украинского лидера Владимира Зеленского установить крайний срок для заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил посол США при НАТО Мэттью Уитакер, его цитирует газета The Guardian.

«Зеленский упомянул этот крайний срок в июне (...) Я не думаю, что Соединенные Штаты что-либо подобное объявляли», — сказал американский дипломат.

По словам Уитакера, Вашингтон в первую очередь хочет, чтобы «обе стороны пришли к согласию и заключили мирное соглашение».

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #дипломатия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    Palieliniet savu dzimumlocekli vismaz par 10 cm tikai 30 dienās, sasniedziet stabilu erekciju un nogādājiet savu draudzeni līdz orgasmam vismaz 5 reizes pēc kārtas — garantēti, medicīniski pierādīti rezultāti:---> lnk.ink/hardmax

    2
    8

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео