Израиль предупредил США о готовности самостоятельно нанести удар по Ирану. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на источники в израильском Минобороны.

Собеседник газеты уточнил, что Тель-Авив пойдет на такой шаг, если Тегеран «перейдет красную черту по баллистическим ракетам». Израильские чиновники заявили американским коллегам, что программа Ирана по разработке и производству баллистических ракет представляет экзистенциальную угрозу для Израиля.

По информации издания, израильские военные уже разработали операции по срыву планов Ирана, которые предполагают удары по ключевым производственным объектам страны.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп, в отличие от руководства Израиля, пока не считает атаку на Иран необходимостью. «На самом деле это израильтяне хотят нанести удар. Президент придерживается другого мнения», — заявил изданию неназванный американский чиновник.