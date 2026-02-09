Во Владивостоке предприниматели пытаются оспорить решение о передаче бухты Улисс в собственность ВМФ. По их словам, в качестве доказательств суд приобщил документ почти вековой давности.

Бухта Улисс находится на южном побережье Владивостока рядом со знаменитым мостом на остров Русский. Это оживлённая промышленная гавань, где также швартуются корабли Тихоокеанского флота. В прошлом году суд по иску Генпрокуратуры передал эту территорию в пользование Минобороны. Но местный бизнес, который вёл там дела ещё с нулевых годов, оказался в сложном положении — без земли и денег.

В советское время бухта была практически целиком во владении военных. Но в 1998 году в рамках высвобождения оборонной собственности земли продали коммерческим структурам и городу. Почти два десятка лет местный бизнес застраивал и использовал эти территории. Но сейчас по мнению Генпрокуратуры, бухта изначально предназначалась для нужд обороны, а значит, является федеральной, а не частной собственностью. В суд поступил иск о признании сделки в 90-х недействительной. По оценкам прокуратуры, государству нанесён ущерб как минимум на 176 миллионов рублей. Летом 2025 года судом было вынесено решение, что часть предпринимателей должны покинуть территории.

По данным «Базы», главным документом в судебном процессе стали справки о передаче территорий военным частям Тихоокеанского флота в 1930-х годах. По словам ответчиков, эти документы носили характер исторической фиксации, а не юридически оформленного права — в них отсутствуют координаты, чёткие границы, кадастровые номера и даже госрегистрация.

Правовой парадокс привёл к тому, что теперь ведомство изымает имущество как «ошибочно оформленное» и не компенсирует бизнесу рыночную стоимость.

На данный момент были пересмотрены права четырёх компаний, которые занимаются строительством или связанным с ним бизнесом: «Эволюция» с вложениями в 120 млн и «ГТ-Строй» в 90 млн лишились участков и построек без компенсации. «Каталея» с инвестициями в 300 млн и рыночной стоимостью земли в 400 млн получила лишь 40 млн рублей компенсации. «Спецстройресурс» лишился исторического здания, построенного ещё в 1918 году и не имевшего военного значения. Актив заложили в банке за 130 млн, но получили небольшую компенсацию — всего около 5 млн. В зоне риска находятся ещё 19 компаний и ИП.

При этом в распоряжении «Базы» есть официальное высвобождение земель от владения Минобороны. По словам представителей бизнеса, суд отказывается приобщать документ к делу.