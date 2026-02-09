Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк утверждает, что употребление холодного кофе может негативно сказаться на иммунитете.

По словам специалиста, резкие перепады температур, когда человек выходит из жары в кондиционированное помещение и наоборот, могут быть вредны для здоровья.

«Пить ледяной кофе в разгар летней жары, переходя из жаркой улицы в прохладное помещение, создает одинаковый стресс для организма. Это приводит к снижению его защитных функций», — пояснила эксперт.

В связи с этим Микитюк рекомендует отдавать предпочтение горячему напитку вместо холодного.