Нутрициолог рассказала о влиянии холодного кофе на иммунную систему 0 931

Дом и сад
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нутрициолог рассказала о влиянии холодного кофе на иммунную систему

Дипломированный нутрициолог Людмила Микитюк утверждает, что употребление холодного кофе может негативно сказаться на иммунитете.

 

По словам специалиста, резкие перепады температур, когда человек выходит из жары в кондиционированное помещение и наоборот, могут быть вредны для здоровья.

«Пить ледяной кофе в разгар летней жары, переходя из жаркой улицы в прохладное помещение, создает одинаковый стресс для организма. Это приводит к снижению его защитных функций», — пояснила эксперт.

В связи с этим Микитюк рекомендует отдавать предпочтение горячему напитку вместо холодного.

