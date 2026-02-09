Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Украина перешла в контрнаступление: поставлена задача рассечь силы россиян и зайти к ним в тыл 20 7818

В мире
Дата публикации: 09.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Украина перешла в контрнаступление: поставлена задача рассечь силы россиян и зайти к ним в тыл

Украинские войска начал контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, пишет портал Украина.UA со ссылкой на российские военные паблики.

Сообщается, что Вооруженные силы Украниы (ВСУ) контраткуют на правом фланге российской группировки, которая наступает на востоке Запорожской области. Наступление идет со стороны Покровского и Великомихайловки - с целью рассечь российские силы и зайти им в тыл.

Также идет наступление и на Терноватое, о захвате которого недавно заявляло МО РФ, а также в районе Гуляйполя.

По данным российских военных обозревателей, атака идет на нескольких участках. Утверждается, что атаки начались с установлением туманной погоды, когда стало проще обходить позиции РФ и «просачиваться» в тыл.

При этом россияне подтверждают, что ВСУ зашли в Терноватое, за которое завязались бои.

Украинское же командование еще вчера заявило, что россиян уже выбили из Терноватого Запорожской области. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщает также об освобождении соседнего Придорожного.

При этом пока ситуация останется в развитии. Судя по тому, что о контрнаступлении активно пишут россияне, они, судя по всему, попытаются купировать контрнаступательные действия ВСУ, перебросив резервы на это направление.

Читайте нас также:
#Украина #оборона #ВСУ #нападение #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
32
6
5
1
0
0

Оставить комментарий

(20)
  • .. ...
    .. ...
    10-го февраля

    Новости закончены, все разошлись пообедать кашкой, перед ужином состоится следующее совещание экспертов.

    5
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    10-го февраля

    В Черноморске группа престарелых обывателей («пикейных жилетов») постоянно собиралась у кафе, обсуждая мировые новости и давая оценки политическим деятелям: «Бриан — это голова!», «Чемберлен — это голова!»

    1
    1
  • IB
    Inar Bertrand
    10-го февраля

    Странно....сша присылают 2 авианосца к берегам Крыма и проблема решается за 1 день но Зе не просит авианосцев Почему ?

    1
    7
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    Inar Bertrand
    10-го февраля

    Не прокатит авианосец это вступления в войну страны НАТО , и плюс его туда турки не пустят ( Конвенция Монтрё 1936 года)

    3
    1
  • .. ...
    .. ...
    Inar Bertrand
    10-го февраля

    Авианосцы не являются неуязвимыми «панацеями»,- они очень хорошо тонут

    5
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го февраля

    сбу пишет-100 дивизий укроверхмата перешли в контрнаступление

    7
    2
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    10-го февраля

    Сводка. День 1448-й (10.02.2026 г.) /aftershock.news/?q=node/1586611

    4
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    10-го февраля

    Что притихли сводки где ?

    5
    1
  • 010725
    010725
    9-го февраля

    Пишет прямо с фронта, торопится, аж буквы проглатывает "Украинские войска начал".

    26
    5
  • kc
    koss curator
    9-го февраля

    Palieliniet savu dzimumlocekli vismaz par 10 cm tikai 30 dienās, sasniedziet stabilu erekciju un nogādājiet savu draudzeni līdz orgasmam vismaz 5 reizes pēc kārtas — garantēti, medicīniski pierādīti rezultāti:---> lnk.ink/hardmax

    3
    40
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    9-го февраля

    Ну всё — теперь перем0га неотвратима! ?

    69
    1
  • С
    Сарказм
    9-го февраля

    Семен Семеныч, и как жеж я сразу не догадался, ларчик же просто открывается. Россказнями про какие-то жуткие украинские наступления рассиняские палковводцы стелят себе соломки для отползания, а то ж уже так запизлись, что скоро Львов губами возьмут. " Российские пропагандистские ресурсы распространили информацию о якобы контрнаступлении украинских войск на границе Днепропетровской и Запорожской областей. В Силах обороны Юга эти заявления опровергли, подчеркнув, что они не соответствуют реальной обстановке на фронте, и разъяснили текущую ситуацию в районе боевых действий. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин. По его словам, если сравнить карты, которые распространяют российские пропагандисты, с официальными данными Генерального штаба ВСУ, можно увидеть существенные расхождения. В частности, российская сторона заявляет, что их войска якобы почти подошли к Покровскому в Днепропетровской области, однако реальная ситуация на фронте этого не подтверждает. Волошин объяснил, что россияне осуществляют инфильтрационные действия - небольшие попытки проникновения, которые впоследствии подают как якобы захват населенных пунктов. В качестве примера он привел заявления РФ о "взятии" Терноватого, хотя до реальной линии боевого столкновения там не менее 10-15 километров. "Они находились там считанные часы, после чего были уничтожены нашими военными", - отметил спикер. Волошин подчеркнул, что россияне рисуют искаженную линию боевого столкновения, таким образом они пытаются оправдать свои предыдущие ложные заявления, распространяя выдумки о якобы украинском контрнаступлении. Мы, в свою очередь, действительно проводим разведывательно-поисковые действия - ежедневно до двух десятков - для выявления их инфильтрационных диверсионных групп. Мы провели везде зачистки (в районе тех населенных пунктов, где россияне заявляют о начале нашего "контрнаступления"), - пояснил он. Как подытожил спикер Сил обороны Юга,"с военной точки зрения эти действия не являются контрнаступлением". Короче расходимся, очередной пизеж россиян.

    2
    74
  • .. ...
    .. ...
    9-го февраля

    Чтобы успешно атаковать войско должно быть в 3-4 раза больше, а по факту это бешеная долбёжка об стену камикадзе.

    107
    6
  • С
    Сарказм
    .. ...
    9-го февраля

    Гыгыгы, расскажи это немецким генералам, которые в 1941 в 0 разгромили всю регулярную РККА европейской части СССР, уступая ей во всех возможных измерениях. Ну или украинцам, которые "Киев за 3 дня" превратили в "40 км за 4 года ценой 350 тыс ванек в черноземе".

    7
    111
  • AE
    Alex Evi
    9-го февраля

    Откуда эту бредятину пишут ???

    116
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    Alex Evi
    9-го февраля

    Ну как же - самые "независимые обьективные" источники - Юлиан Рёпке из "Немецкой волны", а также многочисленные посты в интернете (на тех же каналах, где не так давно писалось о повальном голоде в москве - россияне, мол, ежей ловят и едят). Самые что ни на есть информированные и достоверные пи.здабо... информаторы! :)

    107
    4
  • С
    Сарказм
    Alex Evi
    9-го февраля

    Между прочим, на украинских ресурсах обо всем этом ни слова (украина.ua, если я правильно понимаю, это какое-то запутинское дно, которое ваяют в маскве). Но это совершенно не означает, что этонеправда, украинцы всегда с очень большим поозданием сообщают о своих операциях, пример - тот же Купянск, о том что там оккупантам яйца прищемили так, что они фальцетом запели, ширнармассы узнали через несколько месяцев после самого события, да и то только потому, что пуйло с алкачем герасимовым запи*елись совсем и взяли губами значительно больше, чем позволяли их скромные возможности.

    6
    95
  • Мп
    Мимо проходил
    Alex Evi
    9-го февраля

    Как обычно, смешиваешь ложку правды с бочкой лжи: запутинское издание - это Украинаюру, а Украина.УА - самое что ни на есть прозеленское издание.

    12
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    Alex Evi
    9-го февраля

    Вроде большой дядя - должен знать, что появление пророссийского сайта на домене УА так же немыслимо, как существование какого-нибудь РашаТудей.лв.

    17
    2
  • С
    Сарказм
    Alex Evi
    10-го февраля

    ukraina.ua на сейчас - это неработающий сайт (там висит заглушка), так что там никаких новостей нет, доменные же имена кириллицей - это рашнфишка (тем более, что на украинском название страны пишется несколько по-другому). Впрочем, украина.ua не существует (не говоря уже про украина.уа - это вообще извращение). Так что ты (и аффатары статьи) имеют вввиду - сказать сложно, что не мешает тебе получить очередную медаль фуфлыжника.

    1
    3
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Названы причины желания США ударить по Ирану
Изображение к статье: США смягчат запрет на продажу венесуэльской нефти Кубе
Изображение к статье: В США задумали хитроумный план новой войны с использованием Израиля
Изображение к статье: Глава МИД Польши назвал главное условие распада ЕС

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео