Украинские войска начал контрнаступательные действия на стыке Днепропетровской и Запорожской областей, пишет портал Украина.UA со ссылкой на российские военные паблики.

Сообщается, что Вооруженные силы Украниы (ВСУ) контраткуют на правом фланге российской группировки, которая наступает на востоке Запорожской области. Наступление идет со стороны Покровского и Великомихайловки - с целью рассечь российские силы и зайти им в тыл.

Также идет наступление и на Терноватое, о захвате которого недавно заявляло МО РФ, а также в районе Гуляйполя.

По данным российских военных обозревателей, атака идет на нескольких участках. Утверждается, что атаки начались с установлением туманной погоды, когда стало проще обходить позиции РФ и «просачиваться» в тыл.

При этом россияне подтверждают, что ВСУ зашли в Терноватое, за которое завязались бои.

Украинское же командование еще вчера заявило, что россиян уже выбили из Терноватого Запорожской области. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщает также об освобождении соседнего Придорожного.

При этом пока ситуация останется в развитии. Судя по тому, что о контрнаступлении активно пишут россияне, они, судя по всему, попытаются купировать контрнаступательные действия ВСУ, перебросив резервы на это направление.