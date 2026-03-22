"Если Иран не откроет полностью, без угроз, Ормузский пролив в течение 48 часов, США нанесут удар и уничтожат их различные электростанции. Начнут с самой крупной первой", - пригрозил он.

Также Трамп отдельно заявил, что США "стерли Иран с лица земли". По словам американского лидера, режим в Тегеране хочет сделки, а он - нет.

"Соединенные Штаты стерли Иран с лица земли, и все же их легкомысленный аналитик Дэвид Сангер утверждает, что я не достиг своих целей. Да, достиг, и на несколько недель раньше, чем планировалось! Их руководство уничтожено, их флот и военно-воздушные силы разрушены, у них нет ни одной обороны, и они хотят заключить сделку! А я не хочу", - сказал он.

В ответ Центральное командование ВС Ирана "Хатам аль-Анбия" пригрозило нанести ответный удар по всей американской энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре на Ближнем Востоке, если США атакуют топливную и энергетическую инфраструктуру Ирана.

115 израильтян в больнице

В медицинский центр Сорока поступили 115 пострадавших в результате иранской атаки на Араду и Димону.

В больнице сообщили, что 11 человек получили тяжелые ранения, еще 20 - средней степени тяжести, и 84 - легкой легкие травмы. Среди пострадавших была четырехлетняя девочка, получившая тяжелые ранения, и десятилетний мальчик, получивший ранения средней тяжести. По словам медиков, у пострадавших зафиксированы взрыво-осколочные ранения. Кроме того, была оказана помощь 27 человека, пострадавшим пострадавшим от приступа паники.

Как сообщал Mignews.com, вечером 21 марта система противоракетной обороны Израиля не смогла перехватить выпущенные из Ирана баллистические ракеты, в результате чего было зафиксировано попадание в жилые районы и дома городов Димона и Арад в пустыне Негев на юге Израиля. Это привело к значительным разрушениям, гибели и ранении мирных жителей.