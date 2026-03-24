Эр-Рияд разрешил США использовать авиабазу "Король Фахд" и близок к решению вступить в боевые действия. ОАЭ закрыли иранские учреждения в Дубае и готовы заморозить иранские активы, сообщила The Wall Street Journal.

Союзники США в Персидском заливе постепенно втягиваются в войну против Ирана - после непрекращающихся атак, нанесших серьезный ущерб их экономикам и грозящих обеспечить Тегерану долгосрочный контроль над Ормузским проливом, сообщила в понедельник, 23 марта, газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, пишет DW.

По словам собеседников издания, Саудовская Аравия недавно разрешила американским силам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова, хотя перед началом боевых действий королевство заявляло, что не позволит использовать свои объекты или воздушное пространство для ударов по Ирану.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман теперь стремится восстановить сдерживание и близок к решению вступить в боевые действия, говорят источники. "Это лишь вопрос времени", - сказал один из них. "Терпение Саудовской Аравии в отношении иранских атак не безгранично. Любая уверенность в том, что страны Залива не способны ответить, является просчетом", - заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан на прошлой неделе.

ОАЭ блокирует иранские активы

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в свою очередь, приступили к ограничению иранских активов, угрожая перекрыть важный источник жизнеобеспечения тегеранского руководства, при этом одновременно обсуждается и возможность военного участия в конфликте. Дубай закрыл Иранскую больницу и Иранский клуб - учреждения, которые, по заявлению властей, "были использованы в интересах режима и КСИР в нарушение законодательства ОАЭ".

ОАЭ, на протяжении многих лет служившие финансовым хабом для иранского бизнеса, предупредили о возможной заморозке миллиардов долларов иранских активов - шаг, способный существенно ограничить доступ Тегерана к иностранной валюте и мировым торговым сетям.

Иран претендует на контроль над Ормузским проливом

Иран вынуждает соседей действовать - прежде всего заявив о претензиях на роль в управлении Ормузским проливом после окончания войны, отмечают источники WSJ. Тегеран фактически заблокировал пролив, атакуя проходящие через него суда, но пропуская избранные танкеры. По данным источников, иранская сторона сообщила арабским официальным лицам о намерении взимать плату за проход через пролив - по аналогии с египетским Суэцким каналом.

Лидеры стран Залива, прежде всего ОАЭ и Саудовской Аравии, в регулярных телефонных переговорах с Трампом настаивают на том, чтобы США довели дело до конца и уничтожили военный потенциал Ирана прежде, чем двигаться дальше. По словам источники WSJ, они также злятся, что не способны существенно влиять на решения администрации Трампа, несмотря на партнерство в сфере безопасности и масштабные инвестиции в эти отношения.

Происходящее также убеждает арабские государства в том, что им, возможно, придется нанести ответный удар для восстановления сдерживания, отметили собеседники издания. Ставка на американские гарантии безопасности и дипломатическое взаимодействие с Ираном как на защиту от угроз не оправдалась. Это стало очевидным на прошлой неделе, когда Иран атаковал катарский энергетический хаб Рас-Лаффан, ключевой саудовский энергетический хаб на Красном море, а также объекты в Кувейте и ОАЭ. Катар осудил этот удар как опасную эскалацию и прямую угрозу национальной безопасности.